Сегодня 23 марта: какой праздник и день в истории

23 марта 1839 года появилось сокращение «О.К.» В 1857-м в Нью-Йорке впервые публично испытали безопасный пассажирский лифт. В 1918-м Украинская Центральная Рада объявила украинский язык языком делопроизводства. В 1919 году оформился итальянский фашизм. В 1939-м началась Словацко-венгерская война, которая затронула и Украину. В 1950-м основали Всемирную метеорологическую организацию. В 1983-м Рейган заявил о разработке Стратегической оборонной инициативы. В 1998-м фильм «Титаник» получил рекордные 11 «Оскаров». В 2001-м затопили орбитальную станцию «Мир».

Праздники и памятные даты 23 марта

23 марта – Всемирный метеорологический день.

Также в мире: День красивого взгляда (День специалиста по работе с бровями и ресницами), День атеиста, День «О.К.»

23 марта в истории

23 марта 1839 года появилось сокращение «О.К.», которое стало неотъемлемой частью общения не только для носителей английского языка, но и многих из тех, кто его вообще не знает. «О.К.» впервые появился в бостонской газете «Morning Post» как шутливо-ошибочное сокращение фразы «all korrect» (вместо «А» в сокращении «О»).

23 марта 1857 года в Нью-Йорке впервые публично опробовали безопасный пассажирский лифт. Подробнее.

23 марта 1918 года Украинская Центральная Рада объявила украинский язык языком делопроизводства.

23 марта 1919 года считается днем, когда оформился итальянский фашизм. В этот день Бенито Муссолини провел учредительное собрание новой политической партии «Итальянский союз борьбы» (Fasci italiani di combattimento). Подробнее.

23 марта 1939 года началась Словацко-венгерская война (или «Малая война») – один из конфликтов, спровоцированных Гитлером накануне Второй мировой войны. Основания для дальнейшего вооруженного противостояния заложили еще при подписании Мюнхенского соглашения. Документ, кроме позорной передачи Германии Судетской области, еще обязывал Чехословакию «удовлетворить территориальные претензии Польской республики и Королевства Венгрия». Чтобы выполнить эти условия, Чехословакия и Венгрия официально обратились к Италии и Германии для проведения арбитража, заранее согласившись с его результатами. Этот арбитраж вошел в историю как Первый Венский. Понятно, что миньоны Гитлера, во время этого арбитража воплощали в жизнь решения, работавшие на осуществление дальнейших замыслов своего фюрера. А этими замыслами, как известно, было расчленение Чехословакии. Так что Венгрию «щедро одарили».

Ей отошли южные земли Чехословакии, в том числе второй по размеру словацкий город Кошице и украинские города Ужгород и Мукачево. На этом заседании не дали слова представителям Карпатской Украины (Августину Волошину) и Словакии (Йозефу Тисо).

В результате принятых арбитражем решений Чехословакия потеряла 38% территории. На этом фоне Словакия добилась признания парламентом в Праге значительного расширения своей автономии и сформированного Тисо правительства. Это случилось 22 ноября 1939 года. А 9 марта 1939-го президент Чехословакии попытался отправить в отставку словацкое правительство. 13 марта Гитлер пригласил к себе в Берлин Йозефа Тисо и убеждал его провозгласить независимую Словацкую Республику. Это входило в планы нацистского диктатора по окончательному уничтожению Чехословакии и созданию «Протектората Богемии и Моравии». Гитлер объяснил Тисо, что у него есть выбор между провозглашением независимости и разделом земель Словакии между Польшей и Венгрией. Несмотря на такой ультиматум, руководитель автономии сразу не согласился на предложение. Он заявил, что такое решение должен рассмотреть парламент на своем заседании. Заседание экстренно провели 14 марта. Тисо сообщил депутатам о разговоре с Гитлером, после чего те единогласно приняли решение провозгласить независимость.

А немецкий канцлер в это время предупредил руководство Венгрии, что у них после провозглашения независимости Словакии будет 24 часа, чтобы оккупировать южную часть Карпатской Украины. При этом венгры, по плану, не должны были трогать остальные территории Словакии. Но захватчики «увлеклись». Не встретив сопротивления со стороны Словакии в ответ на захват небольшого участка ее территории 15 марта, войска Венгрии перешли к масштабному вторжению. Оно началось 23 марта. Боевые действия этой войны были непродолжительными. Венгрия захватила еще 1897 квадратных километров территории с 69 630 жителями. В ответ на упреки в нарушении решения Венского арбитража венгры заявили, что эти решения касались отношений Венгрии и Чехословакии, а Чехословакии уже нет. Территории, захваченные венграми во время «Малой войны», частично вернули в состав Словакии после Второй Мировой, частично они перешли в состав Украины (тогда – УССР).

23 марта 1950 года основали Всемирную метеорологическую организацию. Она является одним из органов ООН. Главная задача – обеспечивать сотрудничество между странами мира в вопросах метеорологии, гидрологии, проведении климатологических и геофизических исследований. Программы ВМО нацелены на своевременное предупреждение о стихийных бедствиях, обмен метеорологическими данными, которые важны для развития сельского хозяйства и т.д.

23 марта 1983 года президент США Рональд Рейган во время выступления на ТВ впервые заявил о разработке Стратегической оборонной инициативы. Подробнее.

23 марта 1994 года в Брюсселе парафировали Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом.

23 марта 1998 года фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» получил 11 «Оскаров».

Этим он достиг рекорда в количестве наград Американской киноакадемии, который до сих пор не побит. Такое же количество статуэток имеют только три фильма: «Бен-Гур», «Титаник» и «Властелин колец: Возвращение короля». При этом у фильма Кэмерона было 14 номинаций. Его главными конкурентами стали «Умница Уилл Хантинг» и «Тайны Лос-Анджелеса». Эти картины претендовали на девять наград каждая. Но в итоге получили по две. «Умницу» отметили за лучшего актера второго плана (им стал Робин Уильямс) и лучший оригинальный сценарий («Оскары» получили Мэтт Деймон и Бен Аффлек). В «Тайнах Лос-Анджелеса» отметилась «Оскаром» за лучшую женскую роль второго плана Ким Бейсингер, также фильм получил премию за лучший адаптированный сценарий. А вот два главных «актерских» «Оскара» (за лучшую мужскую и женскую роли) вручили исполнителям главных ролей в романтической трагикомедии «Лучше не бывает» – Джеку Николсону и Хелен Хант.

23 марта 2001 года на «кладбище космических кораблей» затопили орбитальную станцию «Мир». Подробнее.

Церковный праздник 23 марта

23 марта чтят память Великомученика Феодора Тирона. Это переходящий праздник, который отмечают в субботу первой недели Великого поста.

Также это день памяти преподобномученика Никона, епископа, и 199 учеников его. Никон родился в Неаполе, его отец был язычником, а мать – христианкой. Сам юноша с детства был язычником. Он стал воином и однажды со своим отрядом попал в окружение. Ситуация казалась безысходной, так что Никон вспомнил наставления матери и помолился «ее» Богу. Ему удалось избежать смерти, поэтому, вернувшись домой, воин не без сложностей (учитывая гонения на христиан) нашел епископа, который его крестил. В дальнейшем Никон остался с монахами в пещерном храме. Три года спустя, услышав божественное откровение, епископ рукоположил Никона в епископа и поручил ему 190 монахов для поселения в Сицилийской области. Когда по дороге в Сицилию Никон посетил родной город, там к нему присоединились девять воинов, также принявших крещение. Они добрались до Сицилии, однако не смогли долго прожить там. Правителю Сицилии Квинтиану сообщили, что неподалеку поселилась монашеская братия с епископом Никоном. Всех 199 монахов схватили и обезглавили, а самого святителя сначала подвергли многочисленным пыткам. После этого его обезглавили, а тело бросили на корм зверям и птицам.

Народные приметы 23 марта

Если птицы летают по кругу, то погода будет хорошей и солнечной.

Синие облака 23 марта предвещают похолодание и дождливую погоду.

Если утром туман, скоро будут резкие изменения в погоде.

Что нельзя делать 23 марта

Нельзя ругаться и злословить.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя осуждать людей и завидовать.