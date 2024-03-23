Сьогодні 23 березня: яке свято та день в історії

23 березня 1839 року з’явилося скорочення “О.К.” У 1857-му в Нью-Йорку вперше публічно випробували безпечний пасажирський ліфт. У 1918-му Українська Центральна Рада оголосила українську мову мовою діловодства. У 1919-му оформився італійський фашизм. У 1939-му розпочалася Словацько-угорська війна, яка торкнулася й України. У 1950-му заснували Всесвітню метеорологічну організацію. У 1983-му Рейган заявив про розробку Стратегічної оборонної ініціативи. У 1998-му фільм “Титанік” отримав рекордні 11 “Оскарів”. У 2001-му затопили орбітальну станцію “Мир”.

Свята та пам’ятні дати 23 березня

23 березня – Всесвітній метеорологічний день.

Також у світі: День красивого погляду (День спеціаліста по роботі з бровами та віями), День атеїста, День “О.К.”

23 березня в історії

23 березня 1839 року з’явилося скорочення “О.К.”, яке стало невіддільною частиною спілкування не тільки для носіїв англійської мови, а й багатьох із тих, хто її взагалі не знає. “О.К.” вперше з’явився в бостонській газеті “Morning Post” як жартівливо-помилкове скорочення фрази “all korrect” (замість “А” у скороченні “О”).

23 березня 1857 року в Нью-Йорку вперше публічно випробували безпечний пасажирський ліфт. Детальніше.

23 березня 1918 року Українська Центральна Рада оголосила українську мову мовою діловодства.

23 березня 1919 року вважають днем, коли оформився італійський фашизм. Цього дня Беніто Муссоліні провів установчі збори нової політичної партії “Італійська спілка боротьби” (Fasci italiani di combattimento). Детальніше.

23 березня 1939 року розпочалася Словацько-угорська війна (або “Мала війна”) – один із конфліктів, що були спровоковані Гітлером напередодні Другої світової війни. Підвалини для подальшого збройного протистояння заклали ще під час підписання Мюнхенської угоди. Документ, окрім ганебної передачі Німеччині Судетській області, ще зобов’язував Чехословаччину “задовольнити територіальні претензії Польської республіки та Королівства Угорщина”. Щоб виконати ці умови, Чехословаччина та Угорщина офіційно звернулися до Італії та Німеччини для проведення арбітражу, заздалегідь погодившись із його результатами. Цей арбітраж увійшов до історії як Перший Віденський. Зрозуміло, що посіпаки Гітлера, під час цього арбітражу, втілювали в життя рішення, що працювали на здійснення подальших задумів свого фюрера. А цими задумами, як відомо, було розчленування Чехословаччини. Тож Угорщину “щедро обдарували”.

Їй відійшли південні землі Чехословаччини, зокрема друге за розміром словацьке місто Кошице та українські міста Ужгород і Мукачево. На цьому засіданні не дали слова представникам Карпатської України (Августину Волошину) та Словаччини (Йозефу Тисо).

Внаслідок прийнятих арбітражем рішень Чехословаччина втратила 38% території. На цьому фоні Словаччина домоглася визнання парламентом у Празі значного розширення своєї автономії та сформованого Тисо уряду. Це сталося 22 листопада 1939 року. А 9 березня 1939-го президент Чехословаччини спробував відправити у відставку словацький уряд. 13 березня Гітлер запросив до себе в Берлін Йозефа Тисо та переконував його проголосити незалежну Словацьку Республіку. Це входило до планів нацистського диктатора щодо остаточного знищення Чехословаччини та створення “Протекторату Богемії та Моравії”. Гітлер пояснив Тисо, що той має вибір між проголошенням незалежності та поділом земель Словаччини між Польщею й Угорщиною. Попри такий ультиматум, керівник автономії одразу не погодився на пропозицію. Він заявив, що таке рішення має розглянути парламент на своєму засіданні. Засідання екстрено провели 14 березня. Тисо повідомив депутатам про розмову з Гітлером, після чого ті одноголосно ухвалили рішення проголосити незалежність.

А німецький канцлер у цей час попередив керівництво Угорщини, що в них після проголошення незалежності Словаччини буде 24 години, аби окупувати південну частину Карпатської України. При цьому угорці, за планом, не мали чіпати решту територій Словаччини. Але загарбники “захопилися”. Не зустрівши опору з боку Словаччини у відповідь на захоплення невеликої ділянки на її території 15 березня, війська Угорщини перейшли до масштабного вторгнення. Воно розпочалося 23 березня. Бойові дії цієї війни були нетривалими. Угорщина захопила ще 1897 квадратних кілометрів території з 69 630 жителями. У відповідь на закиди щодо порушення рішення Віденського арбітражу угорці заявили, що ці рішення стосувалися відносин Угорщини та Чехословаччини, а Чехословаччини вже немає. Території, які угорці захопили під час “Малої війни”, частково повернули до складу Словаччини після Другої Світової, частково ж вони перейшли до складу України (тоді – УРСР).

23 березня 1950 року заснували Всесвітню метеорологічну організацію. Вона є одним з органів ООН. Головне завдання – забезпечувати співпрацю між країнами світу з питань метеорології, гідрології, проведення кліматологічних та геофізичних досліджень. Програми ВМО націлені на своєчасне попередження про стихійні лиха, обмін метеорологічними даними, які є важливими для розвитку сільського господарства тощо.

23 березня 1983 року президент США Рональд Рейган під час виступу на ТБ вперше заявив про розробку Стратегічної оборонної ініціативи. Детальніше.

23 березня 1994 року у Брюсселі парафували Угоду про партнерство та співпрацю між Україною та Європейським Союзом.

23 березня 1998 року фільм Джеймса Кемерона “Титанік” отримав 11 “Оскарів”.

Цим він досяг рекорду кількості нагород Американської кіноакадемії, який досі не побитий. Таку ж кількість статуеток мають лише три фільми: “Бен-Гур”, “Титанік” та “Володар перснів: Повернення короля”. При цьому фільм Кемерона мав 14 номінацій. Його головними конкурентами були “Розумник Вілл Гантінґ” і “Таємниці Лос-Анджелеса”. Ці стрічки претендували на дев’ять нагород кожна. Але в результаті отримали по дві. “Розумника” відзначили за найкращого актора другого плану (ним став Робін Вільямс) та найкращий оригінальний сценарій (“Оскари” отримали Метт Деймон та Бен Аффлек). У “Таємницях Лос-Анджелеса” відзначилася “Оскаром” за кращу жіночу роль другого плану Кім Бейсінгер, премію за найкращий адаптований сценарій отримали Браян Томас Гельґеланд і Кертіс Генсон. А ось два головні “акторські” “Оскари” (за кращу чоловічу та жіночу ролі) вручили виконавцям головних ролей у романтичній трагікомедії “Краще не буває” – Джеку Ніколсону та Гелен Гант.

23 березня 2001 року на “цвинтарі космічних кораблів” затопили орбітальну станцію “Мир”. Детальніше.

Церковне свято 23 березня

23 березня вшановують пам’ять Великомученика Феодора Тирона. Це перехідне свято, яке відзначають у суботу першого тижня Великого посту.

Також це день пам’яті преподобномученика Никона, єпископа, та 199 учнів його. Никон народився у Неаполі, його батько був язичником, а мати – християнкою. Сам юнак із дитинства був язичником. Він став воїном і одного разу зі своїм загоном потрапив до оточення. Ситуація здавалася безвихідною, тож Никон згадав настанови матері та помолився “її” Богу. Йому вдалося уникнути смерті, тому, повернувшись додому, воїн не без складнощів (зважаючи на гоніння на християн) знайшов єпископа, який його хрестив. Надалі Никон залишився з ченцями у печерному храмі. Через три роки, почувши божественне одкровення, єпископ висвятив Никона в єпископа та доручив йому 190 ченців для поселення в Сицилійській області. Коли дорогою до Сицилії Никон відвідав рідне місто, там до нього приєдналися дев’ять вояків, які також прийняли хрещення. Вони дісталися Сицилії, проте не змогли довго прожити там. Правителю Сицилії Квінтіану повідомили, що неподалік оселилася чернеча братія з єпископом Никоном. Усіх 199 ченців схопили й обезголовили, а самого святителя спочатку піддали численним тортурам. Після цього його обезголовили, а тіло кинули на корм звірам та птахам.

Народні прикмети 23 березня

Якщо птахи літають в небі по колу, то погода буде гарною й сонячною.

Сині хмари 23 березня віщують похолодання і дощову погоду.

Якщо зранку туман, скоро будуть різкі зміни в погоді.

Що не можна робити 23 березня

Не можна лаятися та злословити.

Не можна вживати алкоголь.

Не можна засуджувати людей і заздрити.