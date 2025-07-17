Сьогодні 17 липня: яке свято та день в історії

17 липня в Україні – День етнографа. У 1429-му в цей день коронували короля Франції Карла VII Переможця. У 1453-му французи розбили англійців в останній масштабній битві Столітньої війни – при Кастільйоні. У 1890-му народився начальник штабу та командувач Армії УНР Василь Тютюнник. У 1917-му на тлі Першої світової війни британська королівська родина відмовилася від німецького прізвища та стала Віндзорами. У 1918-му розстріляли останнього російського імператора Ніколая II та його родину. У 1945-му розпочалася Потсдамська конференція. У 1997-му Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини. У 2014-му російські терористи з української території збили рейсовий пасажирський літак Boeing 777 “Malaysia Airlines”.

Свята та пам’ятні дати 17 липня

17 липня в Україні – День етнографа.

У світі – Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя.

Також сьогодні: День татуювання, Всесвітній день емодзі, День дарування подарунків, День жовтої свині, День народження Діснейленда.

17 липня в історії

17 липня 1429 року коронували короля Франції Карла VII Переможця. Докладніше.

17 липня 1453 року французи розбили англійців у битві при Кастільйоні. Вона стала останньою значною битвою в Столітній війні, що тривала з 1337 року. Докладніше.

17 липня 1890 року народився український військовий, начальник штабу та командувач Армії УНР Василь Тютюнник. Докладніше.

17 липня 1917 року у Великій Британії на тлі Першої світової війни вирішили вилучити з титулів усі німецькі імена. З цього моменту панівна династія Великої Британії почала носити прізвище Віндзор – за назвою Віндзорського замку. До цього династія називалася Саксен-Кобург-Готською. Звернення щодо зміни прізвища опублікував король Георг V.

17 липня 1918 року більшовики розстріляли останнього російського імператора Ніколая II та всю його родину. Докладніше.

17 липня 1945 року розпочалася Потсдамська конференція керівників трьох держав – переможниць у Другій світовій війні – СРСР, США та Великої Британії. Докладніше.

17 липня 1955 року відкрився перший Діснейленд. Докладніше.

17 липня 1997 року Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини. Докладніше.

17 липня 2014 року російські терористи із ЗРК “Бук” із тимчасово окупованої території України (в районі Тореза Донецької області) збили рейсовий пасажирський літак Boeing 777 рейсу MH17 компанії “Malaysia Airlines”. Загинули 298 людей – усі пасажири та екіпаж.

Катастрофу шість років розслідувала Об’єднана слідча група, до якої увійшли представники України, Нідерландів, Малайзії, Бельгії та Австралії. У 2020-му справа нарешті дійшла до суду – процес проходив у Нідерландах. У 2022-му Окружний суд Гааги оголосив вирок у справі. Винними у збитті літака визнали Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) – так званого на той момент “міністра оборони ДНР”, Сергія Дубинського – старшого офіцера російської військової розвідки у відставці та громадянина України Леоніда Харченка – командира підрозділу так званої “військової розвідки армії ДНР”. Ще одного обвинуваченого, громадянина РФ Олега Пулатова, виправдали через недостатність доказів. Також суд визнав, що військові дії командирів так званої “ДНР” координувалися з РФ, а “Бук”, з якого збили літак, привезли з території Росії, а саме з 53-ї бригади ППО РФ, що базувалася під Курськом. При цьому суд дійшов висновку, що намірів збивати “Боїнг” у винуватців не було, вони розраховували влучити в український військовий літак. Але це не є пом’якшувальною обставиною. Ніхто з обвинувачених досі не покараний, адже вони перебувають у РФ або на тимчасово окупованих територіях України. Втім, Гіркіна за ґрати кинули у власній державі – за “публічні заклики до екстремістської діяльності” (звісно, йдеться не про заклики увірватися в суверенну державу або знищувати українців, а про критику діяльності російського керівництва).

Попри те, що вирок суду вже є, розслідування триває – воно встановлює інших ймовірних учасників збиття літака (що брали участь у переміщенні установки “Бук” через кордон, які безпосередньо керували ним, а головне – віддавали злочинні накази). При тому, що доведено факт належності ЗРК, з якого збили літак, російській армії, а також провина в цьому злочині громадян РФ, Міжнародний суд ООН так і не наважився притягнути до відповідальності за тероризм саму російську державу. Відповідний позов у 2017 році до суду подала Україна, посилаючись не лише на збиття Boeing 777, а й на теракти в Україні, які організовувала РФ, зокрема теракт біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році. Однак 31 січня 2024 року Міжнародний суд ООН виніс дуже обережне рішення, лише визнавши, що РФ порушила статтю 9(1) Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. А саме – не провела належного розслідування обґрунтованих підозр щодо фінансування тероризму. Але судді не вважали докази достатніми для встановлення державної відповідальності Російської Федерації саме за теракти.

Утім, знайшлися й чесніші міжнародні інстанції. А саме – Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) та Європейський суд з прав людини. 12 травня 2025 року рада ІКАО ухвалила рішення, що РФ порушила Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію (Чиказьку конвенцію) і несе відповідальність за аварію рейсу MH17. Цю справу в ІКАО розглядала за зверненням Нідерландів та Австралії, справу порушили у 2022 році. А 9 липня 2025-го оголосили рішення ЄСПЛ. Він також визнав Росію винною у справі про збиття малайзійського боїнга та загалом порушення прав людини під час війни проти України, починаючи з 2014 року. Ця справа об’єднала чотири міждержавні скарги проти РФ з боку України та Нідерландів. Зокрема, суд встановив, що рейс MH17 над Донбасом збили із російського ЗРК “Бук” і Росія несе відповідальність за це, повідомила Європейська правда.

Церковне свято 17 липня

17 липня вшановують пам’ять великомучениці Марини (Маргарити). Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в цей день гримить грім, то буде град, а залишок літа стане непогожим.

Якщо багато вродило лісових ягід, то зима буде суворою.

Що не можна робити 17 липня

Не можна свататися та одружуватися.

Не можна виходити надвір під час грози.