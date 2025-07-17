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Сегодня 17 июля: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   17.07.2025
Оксана Горун
Сегодня 17 июля: какой праздник и день в истории

17 июля в Украине – День этнографа. В 1429 году в этот день короновали короля Франции Карла VII Победителя. В 1453-м французы разбили англичан в последней масштабной битве Столетней войны – при Кастильоне. В 1890-м родился начальник штаба и командующий Армией УНР Василий Тютюнник. В 1917-м на фоне Первой мировой войны британская королевская семья отказалась от немецкой фамилии и стала Виндзорами. В 1918-м расстреляли последнего российского императора Николая II и его семью. В 1945-м началась Потсдамская конференция. В 1997-м Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. В 2014-м российские террористы с украинской территории сбили рейсовый пассажирский самолет Boeing 777 Malaysia Airlines.

Праздники и памятные даты 17 июля

17 июля в Украине – День этнографа.

В мире – Всемирный день международного уголовного правосудия.

Также сегодня: День татуировки, Всемирный день эмодзи, День дарения подарков, День желтой свиньи, День рождения Диснейленда.

17 июля в истории

17 июля 1429 года короновали короля Франции Карла VII Победителя. Подробнее.

17 июля 1453 года французы разбили англичан в битве при Кастийоне. Она стала последним значительным сражением в Столетней войне, продолжавшейся с 1337 года. Подробнее.

17 июля 1890 года родился украинский военный, начальник штаба и командующий Армией УНР Василий Тютюнник. Подробнее.

Василий Тютюнник командующий армией УНР
Фото: УИНП

17 июля 1917 года в Великобритании на фоне Первой мировой войны решили изъять из титулов все немецкие имена. С этого момента правящая династия Великобритании начала носить фамилию Виндзор – по названию Виндзорского замка. До этого династия называлась Саксен-Кобург-Готской. Обращение по изменению фамилии опубликовал король Георг V.

17 июля 1918 года большевики расстреляли последнего российского императора Николая II и всю его семью. Подробнее.

17 июля 1945 года началась Потсдамская конференция руководителей трех государств – победительниц во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритании. Подробнее.

Потсдамская конференция: Черчилль, Трумен и Сталин
Фото: U.S. National Archives and Records Administration

17 июля 1955 года открылся первый Диснейленд. Подробнее.

17 июля 1997 года Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. Подробнее.

17 июля 2014 года российские террористы из ЗРК «Бук» с временно оккупированной территории Украины (в районе Тореза Донецкой области) сбили рейсовый пассажирский самолет Boeing 777 рейса MH17 компании «Malaysia Airlines». Погибли 298 человек – все пассажиры и экипаж.

Катастрофу шесть лет расследовала Объединенная следственная группа, в которую вошли представители Украины, Нидерландов, Малайзии, Бельгии и Австралии. В 2020-м дело наконец-то дошло до суда – процесс проходил в Нидерландах. В 2022-м Окружной суд Гааги объявил приговор по делу. Виновными в сбитии самолета признали Игоря Гиркина (Стрелкова) — так называемого на тот момент «министра обороны ДНР», Сергея Дубинского — старшего офицера российской военной разведки в отставке и гражданина Украины Леонида Харченко — командира подразделения так называемой «военной разведки армии ДНР». Еще одного обвиняемого, гражданина РФ Олега Пулатова, оправдали из-за недостаточности доказательств. Также суд признал, что военные действия командиров так называемой «ДНР» координировались с РФ, а «Бук», из которого сбили самолет, привезли с территории России, а именно — из 53-й бригады ПВО РФ, базировавшейся под Курском. При этом суд пришел к выводу, что намерения сбивать «Боинг» у виновников не было, они рассчитывали попасть по украинскому военному самолету. Но это не является смягчающим обстоятельством. Никто из обвиняемых до сих пор не понес наказания, ведь они находятся в РФ или на временно оккупированных территориях Украины. Впрочем, Гиркина за решетку бросили в собственном государстве – за «публичные призывы к экстремистской деятельности» (конечно, речь не о призывах ворваться в суверенное государство или уничтожать украинцев, а о критике деятельности российского руководства).

Несмотря на то, что приговор суда уже есть, расследование продолжается – оно устанавливает других вероятных участников сбития самолета (участвовавших в перемещении установки «Бук» через границу, непосредственно управлявших им, а главное – отдававших преступные приказы). При том, что доказан факт принадлежности ЗРК, из которого сбили самолет, российской армии, а также — вина в этом преступлении граждан РФ, Международный суд ООН так и не решился привлечь к ответственности за терроризм само российское государство. Соответствующий иск в 2017 году в суд подала Украина, ссылаясь не только на ущерб Boeing 777, но и на теракты в Украине, которые организовывала РФ, в частности – теракт возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году. Однако 31 января 2024 года Международный суд ООН вынес очень осторожное решение, лишь признав, что РФ нарушила статью 9(1) Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. А именно – не провела должного расследования обоснованных подозрений по финансированию терроризма. Но судьи не посчитали доказательства достаточными для установления государственной ответственности Российской Федерации именно за теракты.

Впрочем, нашлись и более честные международные инстанции. А именно — Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и Европейский суд по правам человека. 12 мая 2025 года совет ИКАО принял решение, что РФ нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации (Чикагскую конвенцию) и несет ответственность за аварию рейса MH17. Это дело в ИКАО рассматривали по обращению Нидерландов и Австралии, дело возбуждено в 2022 году. А 9 июля 2025-го объявили решение ЕСПЧ. Он также признал Россию виновной в деле о сбитии малайзийского боинга и в целом нарушении прав человека во время войны против Украины, начиная с 2014 года. Это дело объединило четыре межгосударственных жалобы против РФ со стороны Украины и Нидерландов. В частности, суд установил, что рейс MH17 над Донбассом сбили из российского ЗРК «Бук» и Россия несет ответственность за это, сообщила Европейская правда.

Церковный праздник 17 июля

17 июля чтят память великомученицы Марины (Маргариты). Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день гремит гром, то будет град, а остаток лета станет непогожим.

Если много уродило лесных ягод, то зима будет суровой.

Что нельзя делать 17 июля

Нельзя свататься и жениться.

Нельзя выходить на улицу во время грозы.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 июля в Украине – День этнографа. В 1429 году в этот день короновали короля Франции Карла VII Победителя".