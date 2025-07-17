Сегодня 17 июля: какой праздник и день в истории

17 июля в Украине – День этнографа. В 1429 году в этот день короновали короля Франции Карла VII Победителя. В 1453-м французы разбили англичан в последней масштабной битве Столетней войны – при Кастильоне. В 1890-м родился начальник штаба и командующий Армией УНР Василий Тютюнник. В 1917-м на фоне Первой мировой войны британская королевская семья отказалась от немецкой фамилии и стала Виндзорами. В 1918-м расстреляли последнего российского императора Николая II и его семью. В 1945-м началась Потсдамская конференция. В 1997-м Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. В 2014-м российские террористы с украинской территории сбили рейсовый пассажирский самолет Boeing 777 Malaysia Airlines.

Праздники и памятные даты 17 июля

17 июля в Украине – День этнографа.

В мире – Всемирный день международного уголовного правосудия.

Также сегодня: День татуировки, Всемирный день эмодзи, День дарения подарков, День желтой свиньи, День рождения Диснейленда.

17 июля в истории

17 июля 1429 года короновали короля Франции Карла VII Победителя. Подробнее.

17 июля 1453 года французы разбили англичан в битве при Кастийоне. Она стала последним значительным сражением в Столетней войне, продолжавшейся с 1337 года. Подробнее.

17 июля 1890 года родился украинский военный, начальник штаба и командующий Армией УНР Василий Тютюнник. Подробнее.

17 июля 1917 года в Великобритании на фоне Первой мировой войны решили изъять из титулов все немецкие имена. С этого момента правящая династия Великобритании начала носить фамилию Виндзор – по названию Виндзорского замка. До этого династия называлась Саксен-Кобург-Готской. Обращение по изменению фамилии опубликовал король Георг V.

17 июля 1918 года большевики расстреляли последнего российского императора Николая II и всю его семью. Подробнее.

17 июля 1945 года началась Потсдамская конференция руководителей трех государств – победительниц во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритании. Подробнее.

17 июля 1955 года открылся первый Диснейленд. Подробнее.

17 июля 1997 года Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. Подробнее.

17 июля 2014 года российские террористы из ЗРК «Бук» с временно оккупированной территории Украины (в районе Тореза Донецкой области) сбили рейсовый пассажирский самолет Boeing 777 рейса MH17 компании «Malaysia Airlines». Погибли 298 человек – все пассажиры и экипаж.

Катастрофу шесть лет расследовала Объединенная следственная группа, в которую вошли представители Украины, Нидерландов, Малайзии, Бельгии и Австралии. В 2020-м дело наконец-то дошло до суда – процесс проходил в Нидерландах. В 2022-м Окружной суд Гааги объявил приговор по делу. Виновными в сбитии самолета признали Игоря Гиркина (Стрелкова) — так называемого на тот момент «министра обороны ДНР», Сергея Дубинского — старшего офицера российской военной разведки в отставке и гражданина Украины Леонида Харченко — командира подразделения так называемой «военной разведки армии ДНР». Еще одного обвиняемого, гражданина РФ Олега Пулатова, оправдали из-за недостаточности доказательств. Также суд признал, что военные действия командиров так называемой «ДНР» координировались с РФ, а «Бук», из которого сбили самолет, привезли с территории России, а именно — из 53-й бригады ПВО РФ, базировавшейся под Курском. При этом суд пришел к выводу, что намерения сбивать «Боинг» у виновников не было, они рассчитывали попасть по украинскому военному самолету. Но это не является смягчающим обстоятельством. Никто из обвиняемых до сих пор не понес наказания, ведь они находятся в РФ или на временно оккупированных территориях Украины. Впрочем, Гиркина за решетку бросили в собственном государстве – за «публичные призывы к экстремистской деятельности» (конечно, речь не о призывах ворваться в суверенное государство или уничтожать украинцев, а о критике деятельности российского руководства).

Несмотря на то, что приговор суда уже есть, расследование продолжается – оно устанавливает других вероятных участников сбития самолета (участвовавших в перемещении установки «Бук» через границу, непосредственно управлявших им, а главное – отдававших преступные приказы). При том, что доказан факт принадлежности ЗРК, из которого сбили самолет, российской армии, а также — вина в этом преступлении граждан РФ, Международный суд ООН так и не решился привлечь к ответственности за терроризм само российское государство. Соответствующий иск в 2017 году в суд подала Украина, ссылаясь не только на ущерб Boeing 777, но и на теракты в Украине, которые организовывала РФ, в частности – теракт возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году. Однако 31 января 2024 года Международный суд ООН вынес очень осторожное решение, лишь признав, что РФ нарушила статью 9(1) Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. А именно – не провела должного расследования обоснованных подозрений по финансированию терроризма. Но судьи не посчитали доказательства достаточными для установления государственной ответственности Российской Федерации именно за теракты.

Впрочем, нашлись и более честные международные инстанции. А именно — Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и Европейский суд по правам человека. 12 мая 2025 года совет ИКАО принял решение, что РФ нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации (Чикагскую конвенцию) и несет ответственность за аварию рейса MH17. Это дело в ИКАО рассматривали по обращению Нидерландов и Австралии, дело возбуждено в 2022 году. А 9 июля 2025-го объявили решение ЕСПЧ. Он также признал Россию виновной в деле о сбитии малайзийского боинга и в целом нарушении прав человека во время войны против Украины, начиная с 2014 года. Это дело объединило четыре межгосударственных жалобы против РФ со стороны Украины и Нидерландов. В частности, суд установил, что рейс MH17 над Донбассом сбили из российского ЗРК «Бук» и Россия несет ответственность за это, сообщила Европейская правда.

Церковный праздник 17 июля

17 июля чтят память великомученицы Марины (Маргариты). Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день гремит гром, то будет град, а остаток лета станет непогожим.

Если много уродило лесных ягод, то зима будет суровой.

Что нельзя делать 17 июля

Нельзя свататься и жениться.

Нельзя выходить на улицу во время грозы.