Сьогодні 23 березня: яке свято та день в історії

23 березня вважається днем ​​народження італійського фашизму. Цього дня з’явилося скорочення О.К., випробували безпечний ліфт, затопили орбітальну станцію “Мир”. А 1983 року Рейган проголосив програму “Зоряних війн”.

Свята та пам’ятні дати 23 березня

23 березня державних та професійних свят немає.

Під егідою ООН відбувається Всесвітній метеорологічний день. Його завдання – підвищення обізнаності громадськості щодо роботи Національних гідрометеорологічних служб.

23 березня в історії

23 березня 1839 року з’явилося скорочення “О.К.”, яке стало невіднятною частиною спілкування не тільки для носіїв англійської мови, а й багатьох із тих, хто її взагалі не знає. “О.К.” вперше з’явився в бостонській газеті “Morning Post” як жартівливо-помилкове скорочення фрази “all korrect”, помилкове – адже замість “А” у скороченні “О”.

23 березня 1857 року в Нью-Йорку вперше публічно випробували безпечний пасажирський ліфт. Геніальну рекламну акцію для свого винаходу провів бізнесмен Еліша Грейвз Отіс – засновник компанії Otis Elevator Company.

Бізнес Отіса базувався на розробці та виробництві різних підйомників. Але значною проблемою було переконати потенційних клієнтів у безпеці таких механізмів. Отіс та компанія розробили механізм-уловлювач, який не давав ліфту впасти в шахту, якщо обірветься канат. Саме цю конструкцію бізнесмен демонстрував 23 березня на виставці у Кристал-Пелес. Отіс особисто стояв на завантаженій відкритій платформі ліфта, а його помічник сокирою перерубував канат, що утримував її. Платформа залишалася на місці. Після цього шоу, описаного у всіх газетах наступного дня, на фірму Отіса посипалися замовлення.

23 березня 1918 року Українська Центральна Рада оголосила українську мову мовою діловодства.

23 березня 1919 вважається днем ​​народження італійського фашизму. Цього дня Беніто Мусоліні провів установчі збори нової політичної партії “Італійський союз боротьби” (“Fasci italiani di combattimento”). Менше, ніж за 10 років до цих подій, Мусоліні мав зовсім інші політичні погляди.

Він був соціалістом і працював редактором соціалістичної щотижневої газети “La Lotta di Classe” (“Класова боротьба”) і навіть називав себе “антипатріотом”. Майбутній дуче (“вождь”) фашистської Італії розійшовся у поглядах із соціалістами через їхню позицію з приводу неприєднання Італії до Першої світової війни. Сам Мусоліні вважав, що Італія мала воювати. Тому вже 1914 року він заснував газету “Il Popolo d’Italia” (“Народ Італії”) та військову групу “Fasci d’Azione Rivoluzionaria”. До групи досить швидко зібралося близько 5000 людей. І саме з неї й виріс у післявоєнний час “Fasci italiani di combattimento”. Слово “fasci” (“fascio”), яке фігурує у всіх назвах і є основою слова “фашизм” насправді визначає зв’язок прутів. Такий зв’язок несли перед римськими магістратами. Він був символом державної влади. У 1921 році створений Мусоліні “Італійський союз боротьби” став Національною фашистською партією Італії.

23 березня 1983 року президент США Рональд Рейган під час виступу на ТБ вперше оголосив ініціативу розробки Стратегічної оборонної ініціативи. Вона увійшла в історію під іронічною назвою, одержаною від преси – “Зоряні війни”. Рейган заявив про розробку довгострокової програми США щодо створення глобальної системи протиракетної оборони з використанням космічних озброєнь. Кінцевою метою програми було завоювання панування в космосі та саме на цьому “позапланетному” рівні створення системи ПРО США. У відповідь на оголошення “Зоряної війни” СРСР припинив переговори щодо роззброєння. Згодом програму Рейгана не скасували, але суттєво відкоригували. За часів президента Клінтона вона отримала нову назву “Організація балістичної ракетної оборони”, змінилася й суть – з “космічної“ на більш реалістичну, так би мовити, “земну“.

23 березня 1994 року в Брюсселі парафували Угоду про партнерство та співпрацю між Україною та Європейським Союзом.

23 березня 2001 року на “цвинтарі космічних кораблів” затопили орбітальну станцію “Мир”.

Цей науково-дослідний комплекс провів у космосі чверть століття. За цей період станцію відвідали 15 експедицій, з них 14 були міжнародними. Затопили “Мир” на території Тихого океану, яка завжди закрита для судноплавства. Її називають “цвинтарем космічних кораблів” через те, що сюди потрапляють залишки апаратів, які не згоріли у щільних шарах атмосфери. Щороку тут тонуть кілька десятків космічних кораблів

Церковне свято 23 березня

23 березня християни вшановують святого мученика Кодрата та тих, хто загинув із ним. Кодрата народила християнка, яка переховувалася від релігійних гонінь у III столітті. Вона ховалася в печері в горах. Незабаром після народження дитини жінка померла. Кодрат залишився жити чудом – на нього спустилася хмара, що поїла його солодкою росою. Дитинство та юність Кодрат провів у пустелі, а вже дорослим зустрів християн, які просвітили його, й він прийняв християнство. Кодрат вивчився на лікаря, але багато часу проводив наодинці в горах чи пустелі. Поступово навколо нього зібралася група послідовників. За наказом імператора Декія воєначальник Ясон схопив Кодрата та його послідовників і кинув у в’язницю. Від них вимагали зректися Христа, але ті відмовлялися. Мученики пережили багато тортур, і нарешті їх присудили до усічення мечем.

Народні прикмети

Якщо журавлі вже повернулися, весна буде теплою.

Гроза в цей день – до хорошого врожаю влітку.

Густий туман уранці – до різкої зміни погоди.

Що не можна робити 23 березня

Не можна нікому розповідати про поганий сон, який наснився в ніч із 23 на 24 березня, інакше він справдиться.

Краще не вирушати цього дня в дорогу.