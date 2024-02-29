Сегодня 29 февраля: какой праздник и день в истории
В 1288 году в Шотландии официально установили, что каждый високосный год 29 февраля женщины имеют право предлагать брак мужчинам. В Швеции в 1712-м после 29 февраля наступило 30 февраля. В 1944-м произошло покушение УПА на командующего 1-м Украинским фронтом генерала Ватутина, после которого он скончался от гангрены в госпитале. В 2004-м фильм «Властелин колец: Возвращение короля» стал третьим рекордсменом в истории, получившим 11 «Оскаров».
Праздники и памятные даты 29 февраля
29 февраля — Всемирный день редких заболеваний (его отмечают в последний день зимы), а также День цифрового обучения (последний четверг февраля).
29 февраля в истории
29 февраля 1288 года в Шотландии приняли закон, согласно которому женщины в этот день могут предлагать брак мужчинам. А в случае отказа мужчина должен заплатить символический «штраф» – приобрести девушке традиционное шелковое платье или перчатки («откупиться» можно было и поцелуем).
Этот полушутливый законодательный акт закрепил традицию, пришедшую в Шотландию из Ирландии. Там День холостяка (или же «женскую привилегию») отмечали уже длительное время. Именно так – 29 февраля женщины могли делать предложения мужчинам. Эта традиция основана на легенде о святой Бригитте и святом Патрике. По легенде еще в V веке Бригитта обратилась к Патрику и пожаловалась ему, что женщинам приходится долго ждать, чтобы выйти замуж, ведь мужчины иногда не спешат делать предложение. Так что святая предложила, чтобы и женщины получили право предлагать брак. После дискуссии они пришли к тому, что у женщин будет такая возможность – раз в четыре года.
29 февраля 1712 года в Швеции стало не последним днем зимы, ведь на следующий день там наступило 30 февраля. Это стало результатом экспериментов властей страны с введением григорианского календаря. В Швеции не захотели «перепрыгивать» более чем десять дней за сутки, как это сделали в других странах. Процесс решили растянуть на несколько лет, отменяя високосные дни (это происходило на рубеже XVII и XVIII веков). Но в 1711 году король Карл XII решил вернуться к «старому стилю». К этому моменту сдвиг в календаре уже составлял два дня, так что шведы просто добавили эти два дня в феврале, образовав исторический прецедент — 30 февраля 1712 года. А на григорианский календарь страна все-таки перешла — в 1753-м, уже без оригинальных идей: после 17 февраля просто наступило 1 марта.
29 февраля 1944 года воины УПА совершили покушение на командующего 1-м Украинским фронтом генерала Николая Ватутина.
Войска под его командованием изгоняли нацистов с Левобережной Украины, в частности, участвовали в боях за Харьков и Киев. А дальше бились с немцами уже на Правобережье. При этом Ватутин в течение жизни и карьеры участвовал в оккупации Украины большевиками в 1920-м и воевал против армии УНР. Начиная с января-февраля 1944-го он подключился к борьбе против Украинской повстанческой армии. 29 февраля Ватутин встречался с командующим 13-й армией генералом Николаем Пуховым в его штабе в Ровно. По дороге из Ровно Ватутин принял решение сократить путь и поехать по проселочной дороге. Так что колонна из четырех автомобилей свернула «в поля». Там в 18:50 она попала под обстрел воинов УПА. Генерал Ватутин получил ранение в бедро. Оно было тяжелым, но не казалось смертельным. Раненого доставили сначала в госпиталь в Ровно, а затем – в Киев под наблюдение лично главного хирурга Красной армии академика Николая Бурденко. В течение марта состояние Ватутина вроде бы нормализовалось, считали, что он поправляется. Но в начале апреля генералу стало плохо – поднялась температура, зашкаливал пульс. Ему решили ампутировать раненую ногу – и это несколько улучшило состояние. Однако ненадолго – сепсис снова развился. Ватутин скончался от гангрены 15 апреля в военном госпитале в Киеве.
29 февраля 2004 года фильм Питера Джексона «Властелин колец: Возвращение короля» повторил рекорд «Бен-Гура» и «Титаника», получив сразу 11 «Оскаров». Больше «Оскаров» в истории еще не получала ни одна из кинолент.
Лента также стала первым фильмом в жанре фэнтези, который получил самый важный из «Оскаров» – за «Лучший фильм». «Возвращение короля» – последняя серия кинотрилогии «Властелин колец», которую сняли по роману Джона Толкина. Лента собрала более 1,1 млрд долларов в кинопрокате и входит в ряд авторитетных перечней лучших фильмов, занимая места в первых десятках.
Церковный праздник 29 февраля
Преподобного Кассиана Римлянина. Он родился около 350 года в Масилии (сейчас – Марсель) в Западной Римской империи. В юности прибыл в Палестину, где принял монашество в Вифлеемском монастыре. А два года спустя отправился в монастыри Египта, где хотел бы и остаться, но должен был выполнить данное в Вифлееме обещание вернуться туда. Вернувшись, снова двинулся в Египет, а впоследствии – в Константинополь. Там целью Кассиана было пообщаться с Иоанном Златоустом. Он рукоположил Кассиана в дьякона. Когда же враги святителя начали против него гонения, Кассиан вошел в состав делегации, поехавшей в Рим к папе Иннокентию, чтобы защитить Иоанна. Однако эта миссия не увенчалась успехом. Иоанна отправили в ссылку, а опала обрушилась и на Кассиана. Он вернулся на родину, там принял сан пресвитера и прожил остаток жизни. Умер в 435 году.
Народные приметы
Туман или снег 29 февраля – к урожаю.
Сны, которые вы увидели в ночь на 29 февраля, вскоре сбудутся.
Что нельзя делать 29 февраля
Нельзя начинать новые дела.
Нельзя производить строительные или ремонтные работы.
Нельзя жениться.
Лучше вообще не выходить из дома.
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- • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 1288 году в Шотландии официально установили, что каждый високосный год 29 февраля женщины имеют право предлагать брак мужчинам. В Швеции в 1712-м после 29 февраля наступило 30 февраля".