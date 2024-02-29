Сьогодні 29 лютого: яке свято та день в історії

У 1288 році в Шотландії офіційно встановили, що кожен високосний рік 29 лютого жінки мають право пропонувати шлюб чоловікам. У Швеції в 1712-му після 29 лютого настало 30 лютого. У 1944-му стався замах УПА на командувача 1-го Українського фронту генерала Ватутіна, після якого він помер від гангрени у шпиталі. У 2004-му фільм “Володар перснів: Повернення короля” став третім рекордсменом в історії, який отримав 11 “Оскарів”.

Свята та пам’ятні дати 29 лютого

29 лютого – Всесвітній день рідкісних захворювань (його відзначають в останній день зими), а також День цифрового навчання (останній четвер лютого).

29 лютого в історії

29 лютого 1288 року в Шотландії ухвалили закон, згідно з яким жінки цього дня можуть пропонувати шлюб чоловікам. А в разі відмови чоловік має заплатити символічний “штраф” – придбати дівчині традиційну шовкову сукню або рукавички (“відкупитись” можна було й поцілунком).

Цей напівжартівливий законодавчий акт закріпив традицію, яка прийшла до Шотландії з Ірландії. Там День неодруженого (або “жіночий привілей”) відзначали вже тривалий час. Саме так – 29 лютого жінки могли робити пропозиції чоловікам. Ця традиція заснована на легенді про святу Бригітту та святого Патріка. За легендою, ще у V столітті Бригітта звернулася до Патріка та поскаржилася йому, що жінкам доводиться довго чекати, щоб вийти заміж, адже чоловіки іноді не поспішають робити пропозицію. Тож свята запропонувала, щоб і жінки отримали право пропонувати шлюб. Після дискусії вони дійшли того, що у жінок буде така можливість – раз на чотири роки.

29 лютого 1712 року у Швеції стало не останнім днем ​​зими, адже наступного дня там настало 30 лютого. Це стало результатом експериментів влади країни із запровадженням григоріанського календаря. У Швеції не захотіли “перестрибувати” понад десять днів за добу, як це зробили в інших країнах. Процес вирішили розтягнути на кілька років, скасовуючи високосні дні (це відбувалося на межі XVII та XVIII століть). Але у 1711-му король Карл XII вирішив повернутися до “старого стилю”. До цього моменту зсув у календарі вже становив два дні, тому шведи просто додали ці два дні в лютому, утворивши історичний прецедент – 30 лютого 1712 року. А на григоріанський календар країна таки перейшла – у 1753-му, вже без оригінальних ідей: після 17 лютого просто настало 1 березня.

29 лютого 1944 року воїни УПА вчинили замах на командувача 1-го Українського фронту генерала Миколу Ватутіна.

Війська під його командуванням виганяли нацистів із Лівобережної України, зокрема, брали участь у боях за Харків і Київ. А далі билися з німцями вже на Правобережжі. При цьому Ватутін протягом життя та кар’єри брав участь в окупації України більшовиками в 1920-му та воював проти армії УНР. Починаючи з січня-лютого 1944-го, він приєднався до боротьби проти Української повстанської армії. 29 лютого Ватутін зустрічався з командувачем 13-ї армії генералом Миколою Пуховим у його штабі в Рівному. Дорогою з Рівного Ватутін прийняв рішення скоротити шлях і поїхати путівцем. Тож колона з чотирьох автомобілів звернула “у поля”. Там о 18:50 вона потрапила під обстріл воїнів УПА. Генерал Ватутін отримав поранення в стегно. Воно було важким, але не здавалося смертельним. Пораненого доправили спочатку до шпиталю в Рівному, а потім – до Києва під нагляд особисто головного хірурга Червоної армії академіка Миколи Бурденка. Протягом березня стан Ватутіна начебто нормалізувався, вважали, що він одужує. Але на початку квітня генералу стало зле – піднялася температура, зашкалював пульс. Йому вирішили ампутувати поранену ногу – й це дещо покращило стан. Однак ненадовго – сепсис знову розвинувся. Ватутін помер від гангрени 15 квітня у військовому шпиталі в Києві.

29 лютого 2004 року фільм Пітера Джексона “Володар перснів: Повернення короля” повторив рекорд “Бен-Гура” та “Титаніка”, отримавши одразу 11 “Оскарів”. Більше “Оскарів” в історії ще не отримувала жодна з кінострічок.

Стрічка також стала першим фільмом у жанрі фентезі, який отримав найважливіший із “Оскарів” – за “Кращий фільм”. “Повернення короля” – остання серія кінотрилогії “Володар перснів”, яку зняли за романом Джона Толкіна. Стрічка зібрала понад 1,1 млрд доларів у кінопрокаті та входить до низки авторитетних переліків найкращих фільмів, займаючи місця в перших десятках.

Церковне свято 29 лютого

Преподобного Касіяна Римлянина. Він народився близько 350 року в Масилії (нині – Марсель) у Західній Римській імперії. В юності прибув до Палестини, де прийняв чернецтво у Вифлеємському монастирі. А через два роки відправився в монастирі Єгипту, де хотів би й залишитися, але мав виконати дану у Віфлеємі обіцянку повернутися туди. Повернувшись, знову рушив у Єгипет, а згодом – до Константинополя. Там метою Касіяна було поспілкуватися з Йоаном Золотоустим. Він висвятив Касіяна на диякона. Коли ж вороги святителя підняли проти нього гоніння, Касіян увійшов до складу делегації, яка поїхала в Рим до папи Інокентія, аби захистити Йоана. Проте ця місія не увінчалася успіхом. Йоана відправили на заслання, а опала обрушилася й на Касіяна. Він повернувся на батьківщину, там прийняв сан пресвітера та жив останок життя. Помер у 435 році.

Народні прикмети

Туман або сніг 29 лютого – до врожаю.

Сни, які ви побачили в ніч проти 29 лютого, незабаром здійсняться.

Що не можна робити 29 лютого

Не можна починати нові справи.

Не можна проводити будівельні або ремонтні роботи.

Не можна одружуватися.

Краще взагалі не виходити з дому.