Сегодня 4 октября: какой праздник и день в истории

4 октября год назад ВСУ продолжили освобождать Харьковщину: сообщили о деоккупации Богуславки и Боровской Андреевки. 4 октября 1582 года для ряда стран Европы стало последним днем «по юлианскому календарю» – на следующий день наступило 15 октября. В 1675-м в этот день нидерландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы. В 1890-м создали первую украинскую политическую партию. А в 1957-м запустили на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли.

Праздники и памятные даты 4 октября

4 октября начинается Всемирная неделя космоса.

В Украине – День ветеринарной службы в системе МВД.

В мире: Всемирный день животных, Всемирный день питомца, День улучшений в офисе, Международный день «В школу пешком или на велосипеде» (проводят в первую среду октября).

4 октября в истории

4 октября 1582 года стало последним днем «по юлианскому календарю» в европейских странах, исполнивших буллу Папы Римского Григория XIII. На следующий день в этих странах наступило сразу 15 октября.

Первыми переход на новый стиль осуществили Италия, Франция, Испания, Португалия и Речь Посполитая (в том числе и те территории Украины, которые на тот момент входили в ее состав). Реформу календаря до Григория XIII безуспешно пытались осуществить папы Павел III и Пий IV. Причиной, по которой церковь так активно приобщилась к вопросам летоисчисления, стало смещение по отношению к действующему календарю дня весеннего равноденствия (связанного с датой Пасхи). О необходимости «актуализировать» календарь заявляли и ученые – в первую очередь астрономы. И здесь произошло редкое для тех времен совпадение интересов церкви и науки. Подготовку реформы календаря Папа Римский поручил астрономам Луиджи Лилио (Алоизию Лилиусу) и Христофору Клавию. Помимо ликвидации десятидневного «отставания» календаря от реальности, реформа также предусматривала сокращение количества високосных годов. Нововведение Папа внедрил буллой Inter gravissimas 24 февраля 1582 года.

Необходимость перейти на новый календарь Папа Римский пытался доказать «коллегам» из православной церкви. Он написал письмо по этому поводу Константинопольскому Патриарху Иеремии II. Но в ответ Иеремия собрал великий поместный Константинопольский собор – 20 ноября 1583 года, на котором в очередной раз осудили все католические догматы, а также наложили анафему на всех, кто примет Григорианскую пасхалию и григорианский календарь. В результате, начиная с 1582 года католические и православные страны начали жить по разным календарям. Впрочем, постепенно необходимость «откорректировать» календари становилась очевидной – ее убедительно обосновывали ученые. Так что одна за другой страны переходили на григорианский календарь. В Украине его утвердили в 1918 году – решение приняло руководство УНР. Впоследствии «новый стиль» приняла и большевистская Россия. К этому моменту для перехода пришлось «перепрыгнуть» не 10 дней, как поступили в 1582-м, а 13. Откуда и взялся исключительно советский феномен «старого Нового года». При этом, как известно, Русская православная церковь отказалась вслед за государством совершить переход на новоюлианский календарь. Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь ввели его с 1 сентября 2023 года.

4 октября 1675 года ученый и изобретатель Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.

Гюйгенс был очень активным и результативным исследователем. Он окончил Лейденский университет и уже в 22 года издал первый трактат. Главной зоной его интересов были математика и астрономия. В частности, именно он провел одно из первых исследований в теории вероятностей (издал трактат «О расчетах при игре в кости»), усовершенствовал объектив телескопа, получив рекордное к тому времени 92-кратное увеличение и открыл кольца Сатурна и его спутник Титан. На этом фоне изобретение часов было для Гюйгенса не целью, а средством достижения цели. Для точности астрономических наблюдений ему потребовался точный способ измерения времени. Поэтому в 1657 году он создал первые маятниковые часы со спусковым механизмом (благодаря которому часы шли без остановки). А в 1675-м запатентовал уже и карманные часы. Кстати, первые такие ученый подарил королю Франции Людовику XIV.

4 октября 1890 года создали первую политическую партию Украины – Руско-украинскую радикальную партию. Ее «местом рождения» стал Львов, а «отцом» – писатель Иван Франко. Базой для политической партии стали так называемые «драгомановские кружки», объединявшие радикально настроенную молодежь Галичины. 4-5 октября 1890 года во Львове провели съезд, на котором одобрили программу партии. Ее разработчиками стали Иван Франко, Северин Данилович и Михаил Павлик. Лидерами партии в разное время также были Николай Лагодинский, Лев Бачинский, Иван Макух. Программные основы РУРП соответствовали «модным тенденциям» того времени – партийцы были приверженцами социалистических идей. Своей целью провозглашали «пробуждение сознания масс». Однако, кроме социалистических идей, отстаивали и национальные – в первую очередь, соборность Украины. РУРП стала первой украинской политической партией европейского образца – с массовой организацией и регистрируемым членством. Она сыграла значительную роль во времена национально-освободительной борьбы начала ХХ века.

4 октября 1957 года в космос запустили первый в мире искусственный спутник Земли – «Спутник-1».

Этот день ООН провозгласила Днем начала космической эпохи человечества. Запуск производили с космодрома у села Торетам (на тот момент — Тюра-Там) в Казахской ССР (сейчас это космодром «Байконур»). На орбиту спутник выводила ракета-носитель, созданная украинским конструктором Сергеем Королевым. Сам спутник имел вид сферы диаметром полметра с четырьмя антеннами. На нем было два радиопередатчика. Весило первое искусственное космическое тело 83,6 кг. Ракета со спутником стартовала с космодрома в 21 час 28 минут 34 секунды по киевскому времени. На 314,5 секунды полета «Спутник-1» впервые передал из космоса радиосигнал на землю. На полигоне ловили сигнал в течение двух минут. Собравшиеся качали на руках конструкторов и кричали: «Ура». Вокруг Земли первый спутник летал 92 дня – до 4 января 1958 года. За это время он совершил 1440 оборотов вокруг планеты. Радиопередатчики работали в течение двух недель после старта, и радиолюбителей в СССР призывали принимать первые сигналы из космоса.

4 октября 2022 года ВСУ продолжили освобождать Харьковщину от оккупантов. В этот день Боровский поселковый совет сообщил об освобождении еще двух сел громады — Богуславки и Боровской Андреевки.

Церковный праздник 4 октября

4 октября по новому церковному календарю православные в Украине чествуют священномученика Ерофея, епископа Афинского. Он был членом афинского Ареопага (верховного суда). В христианство его вместе с Дионисием Ареопагитом обратил апостол Павел. Павел рукоположил Ерофея в епископы. Он присутствовал вместе с епископом Дионисием во время погребения Пресвятой Богородицы. Умер святитель Ерофей в первом веке мученической смертью.

Народные приметы

Если день теплый, но дует ветер – зима будет холодной.

Если береза еще не сбросила все листья, то зима будет нескоро.

Вороны собрались в стаи – погода начнет ухудшаться.

Что нельзя делать 4 октября

Женщинам и девочкам нельзя разговаривать с незнакомцами.

Не рекомендуется долго стоять на пороге.

День не подходит для сватовства.