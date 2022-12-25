Сегодня 25 декабря: какой праздник и день в истории

25 декабря христиане западного обряда отмечают Рождество Христово. В этот день чтят память святителя Спиридона и мученика Александра. Также в этот день Цельсий испытал свою шкалу измерения температуры.

Праздники и памятные даты 25 декабря

25 декабря мировое христианство отмечает Рождество Христово. И это повод разобраться, почему большинство украинцев отмечают его 7 января, а многие церкви мира — 25 декабря. В этой истории замешаны римский император Цезарь, Римский Папа Григорий XIII и большевики.

Итак, значительное количество стран мира еще в далеком 1582 году перешло с юлианского календаря на григорианский. Первый в свое время ввел Юлий Цезарь. Календарь походил на современный, но в нем была неточность. Ведь Земля вращается вокруг Солнца на 12 минут медленнее, чем думали римляне. Эта небольшая в коротком промежутке времени неточность постепенно привела к смещению времен года относительно календаря. За полторы тысячи лет юлианский календарь отстал от реальности на целых 10 дней. Поэтому Римский Папа Григорий XIII осуществил реформу летосчисления. Он сделал некоторые високосные годы невисокосными и сократил расхождение календаря с реальностью до 26 секунд в год. Но те 10 дней, на которые календарь уже отстал, нужно было компенсировать. Так что в 1582 году после 4 октября наступило 15-е. Сейчас это отставание уже больше – не 10, а 13 дней.

Церкви мира в большинстве своем перешли на новый календарь вслед за решением Папы или руководства своих стран. Однако в Российской Империи, в состав которой входила значительная часть украинских земель, на григорианский календарь ни государство, ни церковь тогда не перешли. Так что «новое время» наступило в Украине сначала по решению правительства УНР, которое утвердило переход на григорианский календарь. А после такое же решение приняли и большевики, захватившие власть в бывшей империи и постепенно захватившие Украину. Однако православная церковь вслед за решением большевиков, которые с ней боролись, на григорианский календарь не перешла. В результате, когда на церковном (юлианском) календаре 25 декабря, то в «светском» — том, которым мы пользуемся каждый день, — уже 7 января. Так и случилось, что большинство христиан мира празднуют Рождество сегодня, а большинство православных в Украине – 7 января.

При этом следует отметить, что Священный Синод Православной Церкви Украины в этом году принял решение «О возможности совершения богослужения в честь Рождества Христова по Новоюлианскому календарю 25 декабря 2022». Такие богослужения в церквях ПЦУ могут пройти при условии «желания верующих». В случае совершения такого богослужения, его участники в этот день освобождаются от ограничений поста.

25 декабря в истории

25 декабря 1741 года — шведский астроном Андерс Цельсий испытал свое изобретение — шкалу измерения температуры. Собственно, какого-либо чрезвычайного изобретения Цельсий не сделал. Ведь еще за 10 лет до него французский астроном Жозеф Делиль сконструировал термометр, использовав в нем ртуть, и предложил взять точками отсчета температуры две отметки: температуру кипения воды и таяния льда. То есть, именно Делиль заложил основу современного термометра. Но температуру мы измеряем в Цельсиях, а не Делилях. Почему так? Потому что термометры Делиля были слишком «придирчивыми» — у них было до 2400 или 2700 градусов. Постепенно эти многочисленные деления убрали и стали выпускать термометры только с двумя точками: кипения воды (это был 0 градусов) и замерзание воды (и это не был минус, это было 150 градусов). Делиль отослал свои термометры для испытания разным ученым, среди которых был и Цельсий. А тот додумался сделать шкалу удобнее. Цельсий разделил промежуток между точками замерзания и кипения на 100 градусов. Первые наблюдения по этой новой шкале он провел на Рождество в 1741 году. При этом Цельсий также не предполагал никаких «минусов»: в его шкале 0 – это была температура кипения воды, а +100 – температура замерзания. «Перевернул» шкалу шведский ботаник Карл Линней уже после смерти Цельсия.

25 декабря 1991 года Президент США Джордж Буш в обращении к американскому народу заявил, что Соединенные Штаты признают независимость Украины. Также США выразили готовность установить с Украиной дипломатические отношения. В этот же день независимость Украины признали Армения, Израиль, Иран, Мексика, Таджикистан, Тунис.

Церковный праздник 25 декабря

25 декабря – день памяти святителя Спиридона и священномученика Александра.

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на Кипре. Был пастухом, у него были жена и дети. Все свои средства отдавал на нужды ближних и путешественников. За это Бог вознаградил его даром чудотворения: он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены Спиридона рукоположили в епископа кипрского города Тримифунта. Святитель заботился о своей пастве, исцелял больных и творил чудеса. Среди них, в частности, упоминают следующее. Когда в Александрии Патриарх созвал собор ради разрушения идолов и капищ, по молитвам отцов Собора пали все идолы, кроме одного, почитаемого. Патриарху в видении было открыто, что этот идол остался для того, чтобы быть свергнутым святителем Спиридоном Тримифунтским. Вызванный собором святитель сел на корабль. В тот момент, когда корабль пристал к берегу и святитель ступил на землю, идол в Александрии со всеми жертвенниками упал и рассыпался в пыль. Спиридон прожил долгую жизнь в праведности и святости и скончался с миром около 348 года.

Священномученик Александр, епископ Иерусалимский, был учеником пресвитера Климента Александрийского. Александра избрали епископом Флавии Каппадокийской. Во время гонений на христиан святого заключили в тюрьму, где он провел три года. А после освобождения отправился в Иерусалим. Там был избран соправителем патриарха Наркисса, который был в очень преклонном возрасте. Это был редкий случай в практике древней Церкви. В этом сане Спиридон руководил Иерусалимской Церковью 38 лет. Умер в тюрьме во время гонений императора Декия.

Народные приметы

Яркое солнце 25 декабря – к морозной и ясной погоде на Новый год.

Пасмурная погода и деревья покрыты инеем – на Новый год будет тепло.

Что нельзя делать 25 декабря

Нельзя убирать дома.

Нельзя шить, вышивать и вязать.

Лучше не ходить в лес.