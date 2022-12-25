Сьогодні 25 грудня: яке свято та день в історії

25 грудня християни західного обряду відзначають Різдво Христове. Цього дня вшановують пам’ять святителя Спиридона та мученика Олександра. Також у цей день Цельсій випробував свою шкалу вимірювання температури.

Свята та пам’ятні дати 25 грудня

25 грудня світове християнство відзначає Різдво Христове. І це привід розібратися, чому більшість українців відзначають його 7 січня, а багато церков світу – 25 грудня. У цій історії замішані римський імператор Цезар, Римський Папа Григорій XIII та більшовики.

Отже, значна кількість країн світу ще далекого 1582 року перейшли з юліанського календаря на григоріанський. Перший свого часу запровадив Юлій Цезар. Календар був схожий на сучасний, але в ньому була неточність. Адже Земля обертається довкола Сонця на 12 хвилин повільніше, ніж думали римляни. Ця невелика в короткому проміжку часу неточність поступово призвела до посунення пір року відносно календаря. За півтори тисячі років юліанський календар відстав від реальності на цілих 10 днів. Тому Римський Папа Григорій XIII здійснив реформу літозчислення. Він зробив деякі високосні роки невисокосними та скоротив розбіжність календаря з реальністю до 26 секунд на рік. Але ті 10 днів, на які вже відстав календар, треба було компенсувати. Тож у 1582 році після 4 жовтня настало 15-те. Нині це відставання вже більше – не 10, а 13 днів.

Церкви світу здебільшого перейшли на новий календар слідом за рішенням Папи чи керівництва своїх країн. Однак у Російській імперії, до складу якої входила значна частина українських земель, на григоріанський календар ані держава, ані церква тоді не перейшли. Отже, “новий час” настав в Україні спочатку за рішенням уряду УНР, який затвердив перехід на григоріанський календар. А потім таке ж рішення ухвалили й більшовики, які захопили владу в колишній імперії та поступово поневолили Україну. Проте православна церква за рішенням більшовиків, які з нею боролися, на григоріанський календар не перейшла. У результаті, коли на церковному (юліанському) календарі 25 грудня, то у “світському” – тому, яким ми користуємося щодня – вже 7 січня. Так і сталося, що більшість християн світу святкують Різдво сьогодні, а більшість православних в Україні – 7 січня.

При цьому слід зазначити, що Священний Синод Православної Церкви України цього року ухвалив рішення “Про можливість здійснення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року”. Такі богослужіння у церквах ПЦУ можуть пройти за умови “бажання вірних”. У разі здійснення такого богослужіння його учасники в цей день звільняються від обмежень посту.

25 грудня в історії

25 грудня 1741 року — шведський астроном Андерс Цельсій випробував свій винахід – шкалу вимірювання температури. Власне, якогось надзвичайного винаходу Цельсій не зробив. Адже шкала ще за 10 років до нього французький астроном Жозеф Деліль сконструював термометр, використавши в ньому ртуть, і запропонував взяти точками відліку температури дві позначки: температуру кипіння води й танення криги. Тобто саме Деліль заклав основу сучасного термометра. Але температуру ми вимірюємо в «Цельсіях», а не «Делілях». Чому так? Тому що термоменти Деліля були аж занадто «прискіпливими» – у них було аж до 2400 або 2700 градусів (позначок). Тож поступово цю кількість ділень прибрали й стали випускати термометри лише з двома точками: кипіння води (це був нуль градусів) і замерзання води (і це не був мінус, це було 150 градусів). Деліль відіслав свої термометри на випробування різним науковцям, серед яких був і Цельсій. А той додумався зробити шкалу просто більш зручною. Цельсій розділив проміжок між точками замерзання та кипіння на 100 градусів. Перші спостереження за цією новою шкалою він і провів на Різдво в 1741 році. При цьому Цельсій також не передбачав ніяких «мінусів»: у його шкалі 0 – це була температура кипіння води, а +100 – температура замерзання. «Перевернув» шкалу шведський ботанік Карл Лінней – уже після смерті Цельсія.

25 грудня 1991 року — Президент США Джордж Буш у зверненні до американського народу заявив, що Сполучені Штати визнають незалежність України. Також США виявили готовність встановити з Україною дипломатичні відносини. У цей само день незалежність України визнали Вірменія, Ізраїль, Іран, Мексика, Таджикистан, Туніс.

Церковне свято 25 грудня

25 грудня – день пам’яті святителя Спиридона та священномученика Олександра.

Святитель Спиридон Триміфунтскій народився наприкінці III століття на Кіпрі. Був пастухом, мав дружину та дітей. Усі свої кошти віддавав на потреби ближніх і мандрівників. За це Бог винагородив його даром чудотворення: він зцілював невиліковно хворих та виганяв бісів. Після загибелі дружини його висвятили на єпископа кіпрського міста Триміфунта. Святитель дбав про свою паству, зцілював хворих і творив дива. Серед них, зокрема, згадують таке. Коли в Олександрії Патріархом був скликаний собор заради руйнування ідолів і капищ, по молитвах отців Собору впали всі ідоли, крім одного, шанованого. Патріархові у видінні було відкрито, що ідол цей залишився для того, щоб бути поваленим святителем Спиридоном Триміфунтським. Викликаний собором святитель сів на корабель. У той момент, коли корабель пристав до берега і святитель ступив на землю, ідол в Олександрії з усіма жертовниками впав і розсипався в пил. Спиридон прожив довге життя в праведності та святості й помер із миром близько 348 року.

Священномученик Олександр, єпископ Єрусалимський, був учнем пресвітера Климента Олександрійського. Олександра обрали єпископом Флавії Каппадокійської. Під час гонінь на християн святий був ув’язнений і провів у темниці три роки. А після звільнення вирушив до Єрусалиму. Там був обраний співправителем похилого віку Патріарха Наркісса. Це рідкісний випадок у практиці стародавньої Церкви. У цьому сані він керував Єрусалимською Церквою 38 років. Помер у в’язниці під час гонінь імператора Декія.

Народні прикмети

Яскраве сонце 25 грудня – до морозної та ясної погоди на Новий рік.

Похмура погода і дерева вкриті інеєм – на Новий рік буде тепло.

Що не можна робити 25 грудня

Не можна прибирати вдома.

Не можна шити, вишивати та в’язати.

Краще не ходити до лісу.