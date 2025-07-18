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У Харкові відремонтують підсвітку мосту в сквері «Стрілка» – ХАЦ назвав ціну

Суспільство 15:28   18.07.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові відремонтують підсвітку мосту в сквері «Стрілка» – ХАЦ назвав ціну Фото: Харківська міськрада

КП «Міськсвітло» запланувало капітальний ремонт підсвітки пішохідного мосту в сквері «Стрілка».

На роботи очікують витратити 2,16 млн грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель «ProZorro», повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр».

«Це міст через річку Харків по Нетіченскій набережній – провулок Банний. Аукціон запланований на 31 липня, а сам ремонт мають виконати до 19 серпня цього року», – зазначили антикорупціонери.

Вони додали, що під час ремонту заплановані такі роботи: демонтаж, а потім встановлення каркасів, світлодіодних шнурів та гірлянд, конектора, адаптерів живлення, розгалужувачів, встановлення вимикачів та світильників з люмінесцентними лампами.

У ХАЦ нагадали, що у 2019 році, до Дня міста, на цьому мосту зробили реконструкцію мереж зовнішнього освітлення з улаштуванням світлової ілюмінації. Тоді на це витратили 7,1 млн грн.

А торік на поточний ремонт металевих елементів цього пішохідного мосту витратили 4,5 млн грн.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 15:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Міськсвітло» запланувало капітальний ремонт підсвітки пішохідного мосту в сквері «Стрілка».".