В Харькове отремонтируют подсветку моста в сквере «Стрелка» — ХАЦ назвал цену
КП «Горсвет» запланировало капитальный ремонт подсветки пешеходного моста в сквере «Стрелка».
На работы ожидают потратить 2,16 млн грн. Об этом стало известно из системы публичных закупок «ProZorro», сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр».
«Это мост через реку Харьков по Нетеченской набережной – переулок Банный. Аукцион запланирован на 31 июля, а сам ремонт должен быть выполнен до 19 августа этого года», — отметили антикоррупционеры.
Они добавили, что при ремонте запланированы следующие работы: демонтаж, а затем установка каркасов, светодиодных шнуров и гирлянд, коннектора, адаптеров питания, разветвителей, установка выключателей и светильников с люминесцентными лампами.
В ХАЦ напомнили, что в 2019 году, ко Дню города, на этом мосту провели реконструкцию сетей наружного освещения с устройством световой иллюминации. Тогда на это потратили 7,1 млн грн.
А в прошлом году на текущий ремонт металлических элементов этого пешеходного моста потратили 4,5 млн грн.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, ремонт, світло, свет, сквер стрелка;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 15:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Горсвет» запланировало капитальный ремонт подсветки пешеходного моста в сквере «Стрелка».".