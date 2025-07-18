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Перехрестя в Харкові закрили для транспорту до вересня

Транспорт 21:34   18.07.2025
Олена Нагорна
Перехрестя в Харкові закрили для транспорту до вересня

До 1 вересня заборонений рух транспорту на перехресті проспекту Індустріального та вулиці Михайла Водяного.

Як повідомили у департаменті будівництва та дорожнього господарства міськради, це пов’язано із проведенням КП «Харківводоканал» аварійно-відновлювальних робіт.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Франтішека Крала, Молодіжної, Крушельницького та іншими.

Нагадаємо, до 20 липня заборонено рух авто по вулиці Чорноземній, в районі перехрестя з вулицею Академіка Грищенка. Вулицю Літературну, на ділянці від вулиці Данилевського до вулиці Культури, закрили для транспорту до 1 серпня. Рух транспорту у провулку Щедрика на ділянці між вулицями Миколи Кравченка та Успішною заборонений до 20:00 30 вересня.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 21:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 1 вересня заборонений рух транспорту на перехресті проспекту Індустріального та вулиці Михайла Водяного.".