Перехрестя в Харкові закрили для транспорту до вересня

До 1 вересня заборонений рух транспорту на перехресті проспекту Індустріального та вулиці Михайла Водяного.

Як повідомили у департаменті будівництва та дорожнього господарства міськради, це пов’язано із проведенням КП «Харківводоканал» аварійно-відновлювальних робіт.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Франтішека Крала, Молодіжної, Крушельницького та іншими.

Нагадаємо, до 20 липня заборонено рух авто по вулиці Чорноземній, в районі перехрестя з вулицею Академіка Грищенка. Вулицю Літературну, на ділянці від вулиці Данилевського до вулиці Культури, закрили для транспорту до 1 серпня. Рух транспорту у провулку Щедрика на ділянці між вулицями Миколи Кравченка та Успішною заборонений до 20:00 30 вересня.