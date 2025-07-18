Перехрестя в Харкові закрили для транспорту до вересня
До 1 вересня заборонений рух транспорту на перехресті проспекту Індустріального та вулиці Михайла Водяного.
Як повідомили у департаменті будівництва та дорожнього господарства міськради, це пов’язано із проведенням КП «Харківводоканал» аварійно-відновлювальних робіт.
Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Франтішека Крала, Молодіжної, Крушельницького та іншими.
Нагадаємо, до 20 липня заборонено рух авто по вулиці Чорноземній, в районі перехрестя з вулицею Академіка Грищенка. Вулицю Літературну, на ділянці від вулиці Данилевського до вулиці Культури, закрили для транспорту до 1 серпня. Рух транспорту у провулку Щедрика на ділянці між вулицями Миколи Кравченка та Успішною заборонений до 20:00 30 вересня.
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- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: новини Харкова, рух, транспорт;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 21:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 1 вересня заборонений рух транспорту на перехресті проспекту Індустріального та вулиці Михайла Водяного.".