Сьогодні 17 лютого: яке свято та день в історії

17 лютого 1600 року спалили Джордано Бруно. 1673-го просто на сцені помер Мольєр. У 1863-му в Женеві заснували Міжнародний комітет допомоги пораненим – майбутній Червоний Хрест. У 1864-му вперше в історії в бою успішно застосували підводний човен. У 1892-му народився майбутній голова УГКЦ Йосип Сліпий. У 1992-му в Італії пройшов перший арешт, з якого розпочалася масштабна операція проти мафії “Чисті руки”. У 1999-му Верховна Рада України зняла недоторканність із Павла Лазаренка.

Свята та пам’ятні дати 17 лютого

17 лютого – Міжнародний День спонтанного прояву доброти, Міжнародний день кота, Всесвітній день людського духу.

17 лютого в історії

17 лютого 1600 року в Римі на Кампо де Фьорі за рішенням суду спалили Джордано Бруно. Детальніше.

17 лютого 1673 року в Парижі на сцені під час вистави “Уявний хворий” помер Мольєр. Детальніше.

17 лютого 1863 року в Женеві відбулося перше засідання Міжнародного комітету допомоги пораненим. У майбутньому він перетворився на Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Однак від заснування до сучасного вигляду Комітет пройшов тривалу еволюцію. Адже спочатку це була приватна установа із доволі невеликим представництвом. Її засновником став швейцарський підприємець та громадський діяч Анрі Дюнан. Він походив із кальвіністської родини. Був сином успішного бізнесмена. І з юності займався одночасно благодійністю та бізнесом. Хоч як дивно, але до ідеї створення майбутнього Червоного Хреста його привела саме бізнес-частина натури.

У 1856 році Дюнан відкрив борошномельну компанію в Алжирі, який на той час був французькою колонією. При цьому бізнесмену ніяк не вдавалося розв’язати питання прав на землю та воду з місцевою колоніальною владою, тож він вирішив звернутися безпосередньо до французького імператора Наполеона III. А Наполеон, наслідуючи войовничість свого знаменитого дядька, якраз перебував на полі чергового бою. Франція воювала разом з італійцями проти Австрії. Так Дюнан, шукаючи імператора задля вирішення суто бізнес-питань, став свідком наймасштабнішої битви Австро-італо-французької війни 1859 року – при Сольферіно. Швейцарець прибув на місце за кілька годин до завершення битви та бачив тисячі поранених, які вмирали (і яких добивали) на полі бою. Тих, хто б надавав допомогу пораненим, майже не було. І бізнесмен-вірянин зміг організувати цивільне населення для допомоги солдатам обох сторін. Він також організував закупівлю матеріалів для цього та допоміг створити на місці імпровізовані шпиталі. Щобільше – Дюнан домігся звільнення французами австрійських лікарів, щоб ті також приєдналися до надання допомоги як своїм співгромадянам, так і воїнам армії противника.

Усе побачене та свій досвід організації допомоги пораненим Дюнан згодом описав у книзі “Спогади про Сольферіно”, яку видав у Женеві у 1862 році. Там само він висловив переконання, що необхідно створити нейтральну організацію, яка б надавала медичну допомогу пораненим солдатам. Дюнан цілеспрямовано надсилав екземпляри своєї книги провідним політичним та військовим діячам Європи, переконуючи їх у необхідності реалізувати цю ідею. Він також закликав розробити міжнародні договори, які гарантують нейтралітет та захист поранених на полі бою, а також медиків та польових лікарень. Першими на заклики Дюнана відреагували його ж земляки.

Президент Женевського товариства громадського добробуту, юрист Гюстав Муаньє зібрав засідання організації 9 лютого 1863 року та зробив пропозиції Дюнана головною темою для обговорення. Там вирішили створити комітет із п’яти осіб, який би надалі займався реалізацією ідей. Одним із членів комітету став сам Дюнан. Також до нього увійшли Муаньє, генерал швейцарської армії Гійом-Анрі Дюфур та лікарі Луї Аппіа та Теодор Монуар. Вперше у такому складі вони провели засідання 17 лютого 1863 року – і цю дату вважають днем ​​заснування Міжнародного комітету Червоного Хреста. За свою ідею та її реалізацію Дюнан у 1901 році отримав першу в історії Нобелівську премію миру.

17 лютого 1864 року вперше в історії в бою успішно застосували підводний човен. Детальніше.

17 лютого 1892 року народився майбутній глава УГКЦ, блаженніший Йосип Сліпий. Детальніше.

17 лютого 1992 року в Італії заарештували директора муніципального будинку для людей похилого віку Маріо К’єза – члена Італійської соціалістичної партії. Його звинувачували в отриманні хабаря під час розподілу підрядів. Цей арешт увійшов в історію, оскільки започаткував операцію “Чисті руки”, яка стала справжнім “полюванням” на італійську мафію.

На той час мафія в Італії повністю відповідала своєму образу в гангстерських фільмах. Тільки за 1991 рік, за офіційною статистикою, злочинні угруповання вчинили в країні 718 вбивств та 822 викрадення. Також були сотні замахів та випадків залякування представників влади, суддів та прокурорів. Звісно, ​​значну частину представників держави й залякувати не треба було, адже вони самі були частиною мафії. Війну всеохопному криміналітету оголосив віцепрокурор Мілана Антоніо Ді П’єтро. Саме він ініціював перший арешт, а потім успішно “потягнув за ниточку” та почав розкручувати масштабну справу.

Слід зазначити, що італійські політики, які були частиною мафії, на початку просто не оцінили масштаб загрози. Того ж К’єза вони просто “зливали” – дистанціювалися від нього та затаврували, назвавши “дрібним шахраєм”. У відповідь К’єза почав давати свідчення проти своїх колишніх колег. І з цього розпочалася кампанія проти корупції у всій політичній системі країни. Розслідування з Мілана поширилося іншими містами. Серед заарештованих вже були не лише політики, а й пов’язані з ними бізнесмени, промисловці, правоохоронці. Вони охоче давали свідчення один проти одного, коли розуміли, що рятувати їх ніхто не збирається. У процесі відбувалися кумедні ситуації. Наприклад, один із політиків-соціалістів, до якого додому прийшли карабінери, негайно зізнався їм у всіх злочинах і “здав” спільників. Лише згодом з’ясувалося, що карабінери прийшли лише для того, щоб доставити політику повідомлення про штраф за порушення правил дорожнього руху. Так поступово заарештували півтори тисячі людей. Лише політиків засудили пів тисячі, а всі впливові політичні партії країни практично припинили своє існування. Політичну систему довелося перезавантажувати.

17 лютого 1999 року Верховна Рада України зняла недоторканність із найвідомішого українського прем’єра-корупціонера – Павла Лазаренка. Детальніше.

Церковне свято 17 лютого

17 лютого вшановують пам’ять великомученика Феодора Тирона. Воїна Феодора під час гонінь на християн імператора Максиміана разом з іншими християнами змушували зректися Христа і принести жертву ідолам. Коли ж він відмовився, Феодора піддали жорстоким мукам і кинули до в’язниці. Там він молився та був утішений явленням Ісуса Христа. Після цього мученика знов піддавали тортурам, а побачивши його непохитність, засудили на спалення. Святий Феодор сам зійшов на багаття та з молитвою віддав Богові душу. Це сталося близько 305 року.

Народні прикмети

Якщо на озерах і річках почав танути лід, то скоро настане весна.

Якщо у ялинки гілки згинаються вниз, то скоро піде сніг, а якщо загнуті вгору, то погода буде теплою і ясною.

Що не можна робити 17 лютого

Не можна підходити близько до незнайомих собак.

Не можна дражнити собак, або кричати на них чи розмахувати руками поруч.

Не можна ходити в ліс.