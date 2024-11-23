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День пам’яті жертв Голодоморів: у Харкові приспустили державний прапор (фото)

Суспільство 08:07   23.11.2024
Вікторія Яковенко
День пам’яті жертв Голодоморів: у Харкові приспустили державний прапор (фото) Фото: СКП “Харківзеленбуд”

У Харкові 23 листопада, у День пам’яті жертв Голодоморів, приспустили Державний Прапор України на найвищому флагштоку міста.

«Також прапори було приспущено на інших адміністративних будівлях міста. Цей жест є частиною загальнонаціональної акції, яка закликає вшанувати мільйони жертв Голодоморів хвилиною мовчання та запаленням свічок пам’яті в оселях і біля меморіалів», – повідомили у СКП «Харківзеленбуд».

флаг Харьков
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

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Автор: Вікторія Яковенко
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День пам’яті жертв Голодоморів: у Харкові приспустили державний прапор (фото)
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 08:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 23 листопада, у День пам’яті жертв Голодоморів, приспустили Державний Прапор України на найвищому флагштоку міста.".