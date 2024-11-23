День пам’яті жертв Голодоморів: у Харкові приспустили державний прапор (фото)

У Харкові 23 листопада, у День пам’яті жертв Голодоморів, приспустили Державний Прапор України на найвищому флагштоку міста.

«Також прапори було приспущено на інших адміністративних будівлях міста. Цей жест є частиною загальнонаціональної акції, яка закликає вшанувати мільйони жертв Голодоморів хвилиною мовчання та запаленням свічок пам’яті в оселях і біля меморіалів», – повідомили у СКП «Харківзеленбуд».