Голодомор забрав життя близько 1 млн жителів Харківщини – ХОВА (фото)

23 листопада на Харківщині вшанували пам’ять жертв Голодомору, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Геноцид, який вчинила радянська влада, сталінський режим проти селян більшості областей. В Україні внаслідок Голодомору загинули від 3 до 7 мільйонів людей. Харківщина зазнала величезних втрат — лише в нашій області вони оцінюються близько в 1 мільйон. Ці страшні цифри є частиною нашої історії, памʼять про трагедію слід передавати наступним поколінням», – написав Синєгубов.

Сьогодні о 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання в пам’ять про загиблих.

«Запаліть свічку памʼяті!», – закликав Синєгубов.