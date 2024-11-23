Live
  • Сб 23.11.2024
  • Харків  +8°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

Голодомор забрав життя близько 1 млн жителів Харківщини – ХОВА (фото)

Суспільство 15:02   23.11.2024
Вікторія Яковенко
Голодомор забрав життя близько 1 млн жителів Харківщини – ХОВА (фото) Фото: Олег Синєгубов

23 листопада на Харківщині вшанували пам’ять жертв Голодомору, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Геноцид, який вчинила радянська влада, сталінський режим проти селян більшості областей. В Україні внаслідок Голодомору загинули від 3 до 7 мільйонів людей. Харківщина зазнала величезних втрат — лише в нашій області вони оцінюються близько в 1 мільйон. Ці страшні цифри є частиною нашої історії, памʼять про трагедію слід передавати наступним поколінням», – написав Синєгубов.

Сьогодні о 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання в пам’ять про загиблих.

«Запаліть свічку памʼяті!», – закликав Синєгубов.

Голодомор Харьковщина
Фото: Олег Синєгубов
Голодомор Харьковщина
Фото: Олег Синєгубов
Голодомор Харьковщина
Фото: Олег Синєгубов

Читайте також: День пам’яті жертв Голодоморів: у Харкові приспустили державний прапор (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Голодомор забрав життя близько 1 млн жителів Харківщини – ХОВА (фото)
Голодомор забрав життя близько 1 млн жителів Харківщини – ХОВА (фото)
23.11.2024, 15:02
DeepState: ЗС РФ намагатимуться просунутись на Ізюмщині, які села під загрозою
DeepState: ЗС РФ намагатимуться просунутись на Ізюмщині, які села під загрозою
23.11.2024, 13:57
Військова допомога США пішла з молотка в Харкові: на що збирали гроші (сюжет)
Військова допомога США пішла з молотка в Харкові: на що збирали гроші (сюжет)
23.11.2024, 09:09
Понад сотню військових втратила РФ на Харківському напрямку – ЗСУ
Понад сотню військових втратила РФ на Харківському напрямку – ЗСУ
23.11.2024, 12:58
ISW: ЗС РФ посилили піхотні атаки на Куп’янському напрямку, чи є просування
ISW: ЗС РФ посилили піхотні атаки на Куп’янському напрямку, чи є просування
23.11.2024, 07:18
Новий графік відключення світла опублікували в “Харківобленерго”
Новий графік відключення світла опублікували в “Харківобленерго”
22.11.2024, 11:16

Новини за темою:

21:23
Документував Голодомор у Харкові. Вийшов фільм про австрійського інженера
21:05
Головні новини Харкова 25.11: небезпечна хуртовина, візит Сирського, загиблі
19:05
Про Голодомор на Харківщині створили гру (відео)
14:45
На Харківщині вшанували пам’ять жертв Голодомору (фото, відео)
11:31
Росіяни “воюють із зерном”, стверджуючи, що Голодомору не було – Казанський

Ви читали новину: «Голодомор забрав життя близько 1 млн жителів Харківщини – ХОВА (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 15:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 листопада на Харківщині вшанували пам’ять жертв Голодомору, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".