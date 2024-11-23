Голодомор забрав життя близько 1 млн жителів Харківщини – ХОВА (фото)
Фото: Олег Синєгубов
23 листопада на Харківщині вшанували пам’ять жертв Голодомору, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Геноцид, який вчинила радянська влада, сталінський режим проти селян більшості областей. В Україні внаслідок Голодомору загинули від 3 до 7 мільйонів людей. Харківщина зазнала величезних втрат — лише в нашій області вони оцінюються близько в 1 мільйон. Ці страшні цифри є частиною нашої історії, памʼять про трагедію слід передавати наступним поколінням», – написав Синєгубов.
Сьогодні о 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання в пам’ять про загиблих.
«Запаліть свічку памʼяті!», – закликав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 15:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 листопада на Харківщині вшанували пам’ять жертв Голодомору, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".