Сегодня 22 ноября: какой праздник и день в истории

22 ноября 1307 года Папа Римский своей буллой поддержал уничтожение Ордена тамплиеров. В 1986 году Майк Тайсон стал самым молодым в истории чемпионом мира среди профессионалов в тяжелом весе. В 1990-м объявила о своей отставке первая женщина – премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. А в 2005-м году первой женщиной – канцлером Германии стала Ангела Меркель. Также в этого день в разные годы убили внука Ярослава Мудрого – князя Ярополка Изяславича и президента США Джона Кеннеди.

Праздники и памятные даты 22 ноября

22 ноября в мире – День гуманного общества, Международный день сына.

Также сегодня: Международный день музыканта, День любви к веснушкам.

22 ноября в истории

22 ноября 1087 года, согласно летописям, наемник убил внука Киевского князя Ярослава Мудрого – Ярополка Изяславича. Подробнее.

22 ноября 1307 года Папа Римский Климент V издал буллу «Pastoralis praeeminentiae» («Пастырское превосходство»), которой поддержал действия короля Франции Филиппа Красивого против Ордена тамплиеров. Папа подчеркнул, что преступления тамплиеров доказаны. Понтифик не только стал на сторону короля, а не монахов-воинов, участников крестовых походов, но и призвал всех государей Европы поступать так же и преследовать тамплиеров в своих странах.

Чтобы понять, почему Папа Римский так поступил, нужно немного взглянуть на то, откуда на святом престоле в принципе взялся Климент V. Его избранию главой Католической церкви предшествовала смерть двух пап. Первый из них – Бонифаций VIII был почти «на ножах» с королем Франции Филиппом IV Красивым.

Он пытался минимизировать влияние церкви на внутренние дела в своем государстве. Причем с понтификом имел не идеологическую, а сугубо финансовую конкуренцию. Филиппу Красивому постоянно требовались деньги. Осенью 1296 года он схлестнулся с Папой, когда тот издал буллу «Clericis laicos», запретив духовенству платить налоги мирянам. В ответ король запретил вывозить за пределы своей страны золото и серебро. В результате Папа Римский потерял больше доходов, чем рассчитывал получить. Бонифаций VIII уступил – отменил свою буллу и даже ради примирения канонизировал деда французского короля, Людовика IX.

Однако неустойчивый мир между троном и папским престолом долго не просуществовал. Филипп постепенно «задвигал» церковную власть во Франции, перехватывая все больше полномочий. И в декабре 1301 года Бонифаций VIII издал буллу «Ausculta fili», чтобы «поставить на место» Филиппа. В тексте говорилось о превосходстве папской власти над любой светской. По преданию, Филипп сжег этот документ, а затем впервые во французской истории созвал Генеральные штаты, чтобы заручиться широкой поддержкой. Король смог подчинить себе не только дворянство, но и французское духовенство – священники после разговора с Филиппом проигнорировали требование Папы прибыть в Рим. Конфликт продолжался и дальше: король усиливал власть, Папа издавал все новые буллы против него. Дошло до «охоты» французских дворян на Бонифация VIII: они приехали в Италию, чтобы арестовать понтифика, а тот вынужден был бежать в другой город – Ананьи. После кратковременного ареста французами в Ананьи и освобождения по требованию местных жителей Бонифаций VIII через несколько дней неожиданно умер. Существует версия, что он покончил жизнь самоубийством, которая ничем не подтверждена. Однако вслед за ним умер и преемник — Бенедикт XI, пробывший Папой всего 10 месяцев. Ходили упорные слухи, что французы отравили понтифика.

Именно после этих двух смертей на папский престол избрали Климента V. Он был французом из знатной гасконской семьи, его светское имя — Раймон Бертран де Го. Решение в пользу этого кандидата кардиналы приняли далеко не сразу – выборы продолжались почти год. Хронисты отмечали, что Филипп IV повлиял на решение конклава в пользу Климента. Последующие действия нового Папы Римского только подтверждали такую ​​версию. Климент V упразднил буллу своего предшественника Бонифация VIII, утверждавшую папский примат над светскими правителями. Он также перенес папскую резиденцию в город Авиньон, начав период так называемого «авиньонского пленения пап». В этой логической последовательности поддержка Папой Римским короля Филиппа IV в его противостоянии тамплиерам уже не выглядит чем-то удивительным. После арестов монахов-рыцарей, которые массово прошли в 1307 году, Климент V еще и участвовал в судебном процессе над ними. Членов Ордена обвиняли в ереси и содомии. Судили и самого Великого магистра Жака де Моле. В 1310 году к сожжению на костре приговорили 54 тамплиера. В 1312-м на Вьеннском соборе приняли решение распустить Орден тамплиеров. Жака де Моле сожгли на костре в Париже 11 или 18 марта 1314 года. По легенде, уже с костра де Моле проклял короля Филиппа IV и Папу Климента V. Он предсказал, что оба умрут меньше, чем через год после него. Так и произошло: Климент прожил чуть больше месяца после казни Великого магистра, а Филипп умер 29 ноября того же года.

22 ноября 1963 года убили президента США Джона Кеннеди.

22 ноября 1986 года американский боксер Майк Тайсон стал самым молодым в истории чемпионом мира среди профессионалов в тяжелом весе. Подробнее.

22 ноября 1990 года Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании. Подробнее.

22 ноября 1995 года в прокат вышел первый полнометражный мультфильм, полностью нарисованный на компьютере. Это «История игрушек» от «Disney» и «Pixar». Подробнее.

22 ноября 2005 года Ангела Меркель после 15 лет политической карьеры стала первой женщиной – канцлером Германии. Подробнее.

Церковный праздник 22 ноября

22 ноября отмечают послепраздник Введения в храм Пресвятой Богородицы. А также – чтят память апостолов от 70-ти: Филимона и Архипа и мученицы равноапостольной Апфии. Святой апостол Филимон и его супруга Апфия жили в городе Колоссы во Фригии. Их крестил апостол Павел. После обращения в христианство супруги проводили у себя дома собрания верующих, во время которых совершали богослужения. Апостола Филимона Павел поставил епископом города Газа. Во время гонений на христиан императора Нерона святые Филимон и Апфия, а также святой апостол Архип, живший в Колоссах, приняли мученическую смерть. Во время языческого праздника разъяренная толпа ворвалась в христианский храм, когда там совершали богослужение. Все в страхе разбежались, остались только святые Филимон, Архип и Апфия. Их схватили и привели к градоначальнику. Архипа по пути толпа избила и порезала ножами, он умер, не добравшись до правителя. Филимона и Апфию, по приговору правителя, насмерть забили камнями.

Народные приметы

Если 22 ноября идет снег, май будет дождливым.

Если на дорогах сильный гололед, то зима в этом году будет ранней.

Что нельзя делать 22 ноября

Нельзя мочить ноги и в принципе «иметь дело» с холодной водой – рискуете тяжело заболеть.

Нельзя спорить. Лучше перенести дискуссию на другой день.