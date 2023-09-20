Сегодня 20 сентября: какой праздник и день в истории

20 сентября 1378 года избранием так называемого «антипапы» начался Большой раскол в католической церкви. В 1519-м Фернан Магеллан отправился в первое кругосветное мореплавание в истории человечества. В 1946-м открылся первый Каннский кинофестиваль. А в 1991-м Верховная Рада ликвидировала КГБ в Украине.

Праздники и памятные даты 20 сентября

20 сентября – День рекрутера (или День HR-менеджера) – его отмечают в третью среду сентября.

В мире также: Международный день студенческого спорта, Всемирный день паэльи, Всемирный день риса, осенний день «Полюби домашнее животное» (такой день отмечают дважды в год – в феврале и сентябре).

20 сентября в истории

20 сентября 1378 года кардиналы католической церкви избрали «нового Папу Римского» («антипапу») – Климента VII.

Клименту решили отдать святой престол при наличии другого живого Папы – Урбана VI. Это стало началом Великого раскола (схизмы), продолжавшегося почти 40 лет. Глубинная причина этих событий была заложена еще до избрания обоих Пап – во времена так называемого Авиньонского плена Пап. На самом деле, никаким пленом жизнь во французском Авиньоне вместо Рима не была. Перенос резиденции был обусловлен вопросами безопасности – под защитой французской короны было гораздо комфортнее, чем в нестабильном на тот момент Риме. Однако предшественник «двух Пап» Григорий XI решил вернуть резиденцию в Ватикан и переехал туда. Впоследствии, когда он умер, римская толпа заставила кардиналов на конклаве выбрать «Псапу-итальянца», чтобы тот снова не «бежал» во Францию. Компромиссной фигурой участникам конклава показался неаполитанец Бартоломео Приньяно – будущий Урбан VI. С одной стороны он был итальянцем по происхождению, с другой – жил в Неаполе, которым правила французская династия Анжу. Это временно устроило большинство кардиналов, которые были французами. Однако новый Папа оказался своенравным. Для начала он пошел против кардиналов-неитальянцев. Но впоследствии нажил себе врагов и среди других, осуждая их за роскошную жизнь и требуя прекратить получать подарки (а иногда и взятки). По подозрению в измене он лишил ряд деятелей церкви духовного сана. Постепенно кардиналы просто отказались подчиняться Урбану и провозгласили его больным. А выборы, которые сами же и провели ранее, — незаконными из-за того, что происходили под давлением толпы. Курия отлучила Урбана от церкви за «незаконное провозглашение себя Папой». А 20 сентября 1378 «альтернативным» Папой избрали сына графа Женевского Роберта – он стал Климентом VII. Ожидаемо резиденцией «антипапы» стал Авиньон. Папы наложили друг на друга анафему. Верующие же и деятели церквей разделились: Урбана признавали Священная Римская империя, Венгрия, Польша, Англия и скандинавские страны, а Климента — Франция, Шотландия, Неаполь, Сицилия и страны Пиренейского полуострова.

20 сентября 1519 года началось первое кругосветное плавание под руководством Фернана Магеллана.

Флот из пяти каравелл отправился из городка Санлукар-де-Баррамеда. Эта экспедиция стоила Магеллану жизни. При этом португалец по происхождению Фернан принес славу Испании. Изначально он пытался планировать «кругосветку» в родной Португалии. Однако прежде потерял доверие короля – из-за обвинений в незаконной торговле и рапорта, который на него написали во время службы в Марокко. План Магеллана король отверг, и тогда мореплаватель решил «переметнуться к конкурентам» – он отправился в Испанию, натурализовался и добился поддержки короля Испании. Кругосветную экспедицию снарядили за счет государственной казны. А целью мореплавателей объявили поиск «пролива к Южному морю». На самом же деле испанцы рассчитывали не только найти новый морской путь «за специями», но и получить новые территории, богатства и подданных. Последнему активно хотел помешать «старый знакомый» Магеллана португальский король Мануэль I. Он даже отправлял на преследование мореплавателей военно-морской отряд. Но испанцы «ускользнули». Под руководством Магеллана им удалось найти пролив между Атлантическим и Тихим океаном на юге, который сейчас носит имя мореплавателя. Кругосветное плавание для большинства команды и самого Магеллана стало билетом в один конец – из более 260 человек домой вернулись всего 18. А вместо пяти кораблей – один. Самого Магеллана убили 27 апреля 1521 года во время боев на острове Макатан, жители которого отказались платить дань испанской короне.

20 сентября 1926 года произошло наиболее дерзкое покушение на одного из самых известных американских мафиози – Аль Капоне.

«Конкурирующая» банда из Нортсайда в Чикаго разнесла из автоматов весь первый этаж отеля «Хоуторн», потому что там, в ресторане, обедал Капоне. Стреляли на ходу из десятка автомобилей, проезжавших мимо здания. Аль Капоне выжил благодаря профессионализму своего телохранителя, который бросил гангстера на пол и накрыл собой. Несколько человек получили ранения. После этого инцидента Аль Капоне приказал покрыть свой «Кадиллак» броней, поставить пуленепробиваемое стекло, специальные шины и полицейскую сирену. Когда гангстера таки отправили в тюрьму, этот автомобиль конфисковали. Позже его использовал президент США Франклин Рузвельт. А банде из Нортсайда гангстер, конечно же, отомстил, устроив знаменитую «Резню в День святого Валентина».

20 сентября 1946 года открылся первый Каннский кинофестиваль.

Его создавали еще до Второй мировой войны как альтернативу «покорившемуся фашистам» Венецианскому кинофестивалю. Окончательное решение приняли после того, как в Венеции в 1938 году отдали главный приз фестиваля документальному фильму о XI летних Олимпийских играх в Берлине – «Олимпия» Лени Рифеншталь. Полагая, что администрация Гитлера вмешалась в решение жюри фестиваля, британская и американская делегации покинули форум. А французы решили создать собственный фестиваль – с независимым жюри. Местом проведения избрали Канны. А президентом согласился стать «отец кинематографа» – Луи Люмьер. Открытие первого Каннского кинофестиваля должно было состояться 1 сентября 1939 года. Однако в этот день Германия вторглась в Польшу, начав Вторую мировую войну. Так что фестиваль отложили на неопределенное время – как выяснилось в дальнейшем, на семь лет. В 1946-м он продолжался с 20 сентября по 5 октября, а сейчас традиционно проходит в мае.

20 сентября 1991 года Верховная Рада приняла постановление «О создании Службы национальной безопасности Украины» (будущей СБУ). Первым пунктом этого постановления депутаты ликвидировали Комитет государственной безопасности (КГБ) УССР.

Церковный праздник 20 сентября

20 сентября по новому церковному календарю православные в Украине чтят память Великомученика Евстафия Плакиды, его жены Феопистии и их сыновей Агапия и Феописта. Евстафий был военачальником при двух римских императорах. При этом у него было доброе сердце, он помогал нуждающимся и бедным. После чудесных знамений, которые были самому Плакиде и его жене Феопистии, они обратились к христианскому пресвитеру и приняли крещение вместе с детьми. Но дальше семью ждали тяжелые испытания. Умерли все слуги и скот Евстафия, он был разорен. Но понял, что это испытание его силы духа и веры. Он вместе с семьей покинул дом и отплыл в Египет. Но в пути капитан ссадил Евстафия и его сыновей на берег, а жену оставил у себя, соблазнившись ее красотой. Сыновей Евстафий тоже потерял. Переходя бурную реку вброд, он переносил детей по очереди, и пока нес одного, другого схватил на берегу лев и унес в пустыню. Когда отец бросился спасать сына, второго на другом берегу утащил в лес волк. Евстафий не отчаялся, он молился Богу, 15 лет провел в непрерывном труде. А потом его по приказу императора разыскали его воины. Плакида вернулся в Рим и снова стал военачальником. Он и не знал, что среди пришедших к нему новобранцев — его сыновья. Они оба спаслись, но до поры до времени не узнавали друг друга и отца. Лишь разговорившись, юноши поделились историями своего похищения дикими животными, и поняли, что они – братья. Этот разговор услышала женщина, возле дома которой отряд в походе установил палатку. Это была жена Евстафия и мать ребят, которая также чудом спаслась от капитана корабля. Она не открылась сыновьям, но решила пойти к их командиру, чтобы попросить разрешения следовать за его войском. Придя, Феопистия узнала в командире своего мужа и сообщила ему о сыновьях. Семья воссоединилась. Однако счастье было непродолжительным. После победы в войне Евстафий вернулся в Рим. Там император Адриан устроил языческий праздник с жертвоприношением. Когда главный виновник праздника – полководец – не явился и не принес жертву – его разыскали, и Плакида признался, что верит в Христа. Тогда его уволили и отдали под суд вместе с семьей. Никто из них не отрекся от веры. Евстафия, его жену и сыновей после продолжительных пыток живыми бросили в раскаленную бочку. Они скончались, но их тела остались невредимыми.

Народные приметы

Если шишки широко раскрыты, то будет потепление. А если закрыты, то скоро похолодает.

Чем выше на хвойных деревьях растут шишки, тем позже придет зима.

Что нельзя делать 20 сентября

Нельзя грубо обращаться с детьми и кричать на них.

Не стоит свататься.

День неудачный для сбора винограда.