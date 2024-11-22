Сьогодні 22 листопада: яке свято та день в історії

22 листопада 1307 року Папа Римський своєю буллою підтримав знищення Ордену тамплієрів. У 1986 році Майк Тайсон став наймолодшим в історії чемпіоном світу серед професіоналів у важкій вазі. У 1990-му оголосила про свою відставку перша жінка – прем’єр-міністрка Великої Британії Маргарет Тетчер. А у 2005-му першою жінкою – канцлеркою Німеччини стала Ангела Меркель. Також цього дня в різні роки вбили онука Ярослава Мудрого – князя Ярополка Ізяславича та президента США Джона Кеннеді.

Свята та пам’ятні дати 22 листопада

22 листопада у світі – День гуманного суспільства, Міжнародний день сина.

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22 листопада в історії

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22 листопада 1307 року Папа Римський Климент V видав буллу “Pastoralis praeeminentiae” (“Пастирська перевага”), якою підтримав дії короля Франції Філіпа Красивого проти Ордену тамплієрів. Папа наголосив, що злочини тамплієрів доведені. Понтифік не тільки став на бік короля, а не ченців-воїнів, учасників хрестових походів, а й закликав усіх очільників держав Європи чинити так само та переслідувати тамплієрів у своїх країнах.

Щоб зрозуміти, чому Папа Римський так вчинив, треба трохи поглянути на те, звідки на святому престолі в принципі взявся Климент V. Його обранню главою Католицької церкви передувала смерть двох пап. Перший – Боніфацій VIII був майже “на ножах” із королем Франції Філіпом IV Красивим.

Він намагався мінімізувати вплив церкви на внутрішні справи у своїй державі. Причому з понтифіком мав не ідеологічну, а суто фінансову конкуренцію. Філіпу Красивому постійно були потрібні гроші. Восени 1296 року він “увійшов у клінч” із Папою, коли той видав буллу “Clericis laicos”, заборонивши духовенству сплачувати податки мирянам. У відповідь король заборонив вивозити за межі своєї країни золото та срібло. У результаті Папа Римський втратив більше прибутків, ніж розраховував отримати. Боніфацій VIII поступився – скасував свою буллу та навіть заради примирення канонізував діда французького короля, Людовика IX.

Однак нестійкий мир між троном та папським престолом довго не проіснував. Філіп поступово “відсував” церковну владу у Франції, перехоплюючи дедалі більше повноважень. І в грудні 1301-го Боніфацій VIII видав буллу “Ausculta fili”, щоб “поставити на місце” Філіпа. У тексті йшлося про перевагу папської влади над будь-якою світською. За переказами, Філіп спалив цей документ, а потім уперше у французькій історії скликав Генеральні штати, щоби заручитися широкою підтримкою. Король зміг підкорити собі не лише дворянство, а й французьке духовенство – священники після розмови з Філіпом проігнорували вимогу Папи прибути до Риму. Конфлікт тривав і надалі: король посилював владу, Папа видавав дедалі нові булли проти нього. Дійшло до “полювання” французьких дворян на Боніфація VIII: вони приїхали до Італії, щоб заарештувати понтифіка, а той змушений був тікати до іншого міста – Ананьї. Після короткочасного арешту французами в Ананьї та звільнення на вимогу місцевих жителів Боніфацій VIII за кілька днів несподівано помер. Існує версія, що він наклав на себе руки, яка нічим не підтверджена. Проте за ним помер і наступник – Бенедикт XI, який пробув Папою лише 10 місяців. Ходили затяті чутки, що французи отруїли понтифіка.

Саме після цих двох смертей на папський престол обрали Климента V. Він був французом зі знатної гасконської сім’ї, його світське ім’я – Раймон Бертран де Го. Рішення на користь цього кандидата кардинали ухвалили далеко не одразу – вибори тривали майже рік. Хроністи зазначали, що Філіп IV вплинув на рішення конклаву на користь Климента. Наступні дії нового Папи Римського лише підтверджували таку версію. Климент V скасував буллу свого попередника Боніфація VIII, яка затверджувала папський примат над світськими правителями. Він також переніс папську резиденцію до міста Авіньйон, розпочавши період так званого “авіньйонського полону пап”. У цій логічній послідовності підтримка Папою Римським короля Філіпа IV у його протистоянні тамплієрам уже не виглядає якоюсь дивиною. Після арештів ченців-лицарів, які масово пройшли у 1307 році, Климент V ще й брав участь у судовому процесі над ними. Членів Ордену звинувачували в єресі та содомії. Судили й Великого магістра Жака де Моле. У 1310 році до спалення на багатті засудили 54 тамплієрів. У 1312-му на В’єннському соборі вирішили розпустити Орден тамплієрів. Жака де Моле спалили на багатті в Парижі 11 чи 18 березня 1314 року. За легендою, вже з багаття де Моле прокляв короля Філіпа IV та Папу Климента V. Він передбачив, що обоє помруть менше, ніж через рік після нього. Так і сталося: Климент прожив трохи більше як місяць після страти Великого магістра, а Філіп помер 29 листопада того ж року.

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