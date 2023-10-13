Сьогодні 13 жовтня: яке свято та день в історії

13 жовтня 1990 року в Харкові народилося українське недержавне телебачення – в етер вийшли програми, підготовлені студією “АТВ-1”. 1900-го вперше вийшла книга Зигмунда Фрейда “Тлумачення сновидінь”. 1884-го Гринвіч затвердили як місце проходження нульового меридіана. 1792-го заклали перший камінь у фундамент Білого дому в США. А у п’ятницю, 13 жовтня 1307 року, у Франції почалися масові арешти тамплієрів.

Свята та пам’ятні дати 13 жовтня

13 жовтня – Міжнародний день ветеринарної медсестри. Його відзначають кожної другої п’ятниці жовтня.

Також у світі: Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих, День без бюстгальтера та День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози, Всесвітній день боротьби з тромбозами, Міжнародний день костюма та Всесвітній день яйця.

13 жовтня в історії

13 жовтня 1307 року – в п’ятницю, 13-го – за наказом французького короля Філіпа IV Красивого заарештували Великого магістра ордену тамплієрів Жака де Моле. Його схопили в Тамплі – резиденції ордена в передмісті Парижа. Країною прокотилися масові арешти тамплієрів, які готували за секретним наказом Філіпа ще з 14 вересня. Звинувачували ченців-лицарів у єресі. Першою краплею для створення негативного образу тамплієрів стали чутки про посвяту членів ордену, що нібито передбачала зречення та плювання на хрест. Були претензії щодо “сексуальності” деяких обрядів, ідолопоклонства тощо. Усе починалося з п’яти звинувачень, але в процесі слідства та судового розгляду їхня кількість поступово збільшувалася. А Жак де Моле то “зізнавався в злочинах” – після тортур, то публічно відкидав їх.

Якщо тамплієри в чомусь і були однозначно винні, – то це в тому, що часто давали позики французькій короні. На думку істориків, головною метою війни, оголошеної ордену Філіпом Красивим, було виправити в такий спосіб фінансове становище. Майно ордену конфіскували та передали до королівської скарбниці. Про всі “борги єретикам”, звичайно, забули. Папа Римський Климент V у конфлікті короля з тамплієрами прийняв бік короля, адже був зобов’язаний йому своїм обранням і багато в чому залежав від нього.

Під тиском Філіпа IV Папа Климент V наказав заарештувати всіх тамплієрів у всьому християнському світі. 54 тамплієрів засудили до спалення на багатті в 1310 році. 22 березня 1312 року на В’єнському соборі Орден тамплієрів скасували папським указом. Самого Жака де Моле спалили на багатті в Парижі 11 чи 18 березня 1314 року. Його смерть і руйнація цілого могутнього ордена спровокували безліч легенд. Найпопулярніша з них – про прокляття Великого магістра. За легендою, вже з багаття Моле пророкував смерть королю Філіпу IV та Папі Клименту V менше, ніж через рік після своєї власної. І справді – Папа прожив трохи понад місяць після страти, а король Філіп помер 29 листопада того ж року. Також тамплієр нібито передбачив вимирання династії французького короля. Так і сталося – три його сини померли, не залишивши спадкоємців чоловічої статі. Ця історія лягла в основу популярної серії романів письменника Моріса Дрюона “Прокляті королі”. А день арешту Жака де Моле – п’ятниця, 13-те – дав приводи для забобонів на багато століть. При цьому історики, звичайно, дуже сумніваються в тому, що Жак де Моле передбачив долю своїх катів – швидше легенди виникли вже після цих подій.

13 жовтня 1792 року заклали перший камінь на будівництві резиденції президента США – Білого дому.

Архітектором маєтку був Джеймс Гобан. Будівництво завершили за вісім років. А першим господарем будівлі став другий президент США Джон Адамс. “Білим домом” будівлю стали називати приблизно з 1810-х років. А раніше називали “Президентським палацом” або “Президентським особняком”. Офіційною назва стала через століття – у 1901 році за розпорядженням Теодора Рузвельта.

13 жовтня 1884 року Гринвіч затвердили як місце проходження нульового меридіана. Таке рішення ухвалила Міжнародна меридіанна конференція. Вона пройшла у Вашингтоні за участю делегатів із 25 країн світу. Розташування Гринвіцької обсерваторії, територією якої зараз проходить нульовий меридіан, за 200 років до цих подій обрав колишній професор астрономії сер Крістофер Рен. Через будівлю проходили чотири окремі меридіани, визначені різними інструментами в різний час. Нульовий меридіан вперше застосували у 1851 році. Зараз саме від нього відраховують довготи від 0° до 360° у напрямку із заходу на схід або в обидві сторони від 0° до 180° із припискою “східна довгота” (знак плюс) або “західна довгота” (знак мінус). На території самої обсерваторії меридіан спочатку позначили латунною смугою у внутрішньому дворику. А з 1999 року його відзначає потужний зелений лазер, що світить на північ уночі.

13 жовтня 1900 року вперше вийшла книга Зигмунда Фрейда “Тлумачення сновидінь”. Одну з найвідоміших робіт психоаналітика видали тиражем лише 600 екземплярів. І навіть вони продавалися цілих вісім років. Але згодом теорія Фрейда знайшла своїх шанувальників, тож ще за його життя вийшли сім додаткових тиражів.

Сам Фрейд неодноразово розповідав, що ідея про сновидіння як шифр, що містить приховані бажання, прийшла до нього увечері 24 липня 1895 року. На той момент він був у ресторані у Відні. Психоаналітик вважав, що на цьому місці слід би прибити табличку: “Тут доктором Фрейдом була розкрита таємниця сновидінь”. Що стосується закидів, що всі його тлумачення снів мають сексуальний підтекст, Фрейд, заявляв: “твердження, що всі сни потребують сексуального тлумачення, ніде не виникає в моєму тлумаченні сновидінь. Цього не можна знайти в жодному виданні книги”.

13 жовтня 1990 року в Харкові народилося українське недержавне телебачення – в етер вийшли програми, підготовлені студією “АТВ-1”.

На той момент недержавних телеканалів не було ніде в СРСР, котрий доживав свої дні. Цікаво, що до ідей свободи слова творці незалежного телебачення прийшли, стартувавши із плану розповсюдження піратського контенту. Ідея створення першого недержавного каналу народилася у харків’янина Владлена Литвиненко. Він був директором малого підприємства “Агентство телевізійного мовлення”. Підприємець створив у своєму мікрорайоні на Олексіївці невелику кабельну мережу, де демонстрував голлівудські фільми – з власного касетного відеомагнітофона. Далі йому прийшла ідея “розширити бізнес”, демонструючи фільми в телеетері (звідти, до речі, і знамениті “дешифратори” – виключно харківське явище початку 1990-х). Щоб в етері були не лише піратські копії “продуктів Голлівуду”, до розвитку каналу під’єднали дві творчі команди – одну з них очолював Сергій Потимков, іншу – Олександр Голубчик (згодом директор телекомпанії “Приват-ТВ”). Починали працювати по черзі. Першими йти в етер випало команді Потимкова, тому саме він представив харків’янам новий канал 13 жовтня 1990 року.

Церковне свято

13 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять мучеників

Карпа, єпископа Фіатирського, Папили, диякона, Агафодора і мучениці Агафоніки. Усі вони постраждали при переслідуванні християн імператором Декієм у III столітті. Правителю області, де жили святі, стало відомо, що Карп та Папіла не беруть участі у язичницьких святах. Він наказав привести до нього порушників закону і спочатку спробував переконати в істинності римської релігії. Однак святі були непохитними. Тоді правитель наказав оголити мучеників і в залізних ланцюгах провести містом, а потім прив’язати до коней і тягти до сусіднього міста. За Карпом і Папілою добровільно пішли Агафодор і Агафоніка. У сусідньому місті, куди вони нарешті дісталися, Агафодора забили до смерті воловими жилами, а Карпу, Папілі та Агафоніці відрубали голови.

Народні прикмети 13 жовтня

Якщо випав перший сніг, то зима прийде через 40 днів.

Іній на вікнах – до сухої осені.

Якщо півні заспівали раніше, ніж зазвичай, – буде потепління.

Що не можна робити 13 жовтня

Не можна запрошувати в гості малознайомих людей або ходити в гості до них.

Не можна виходити на вулицю легко одягненим. У цей день підвищується ризик захворіти через переохолодження, тож важливо вдягтися по погоді.