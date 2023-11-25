Live
  • Сб 25.11.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.01
  • EUR 39.27

На Харьковщине почтили память жертв Голодомора (фото, видео)

Общество 14:45   25.11.2023
Оксана Горун
На Харьковщине почтили память жертв Голодомора (фото, видео) Фото: ГУНП в Харьковской области

Памятные мероприятия в 90-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов проходят в различных громадах Харьковской области.

Руководство Харькова и области традиционно возложило цветы к памятнику на Мемориальном  комплексе памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. Кадры с места опубликовал отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

У подножия памятника установили горящие свечи, а также — композиции из калины и колосьев пшеницы.

Голодомор - 2024, мемориал 3
Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове в память о жертвах геноцида украинского народа приспустили Государственный Флаг Украины на самом высоком флагштоке города.

Фото: соцсети

Возложение цветов к памятному знаку погибшим в годы Голодомора 1932-1933 годов провели в Изюме — городе, который российская армия разрушала с особым остервенением. Фото и видео опубликовала пресс-служба местной мэрии.

«Сегодня в 16:00 в Украине в память о погибших зажгите свечи и склоните головы в общенациональной минуте молчания. Помним. Объединяемся. Победим», — обратились к харьковчанам представители отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Голодомор - 2024, мемориал
Фото: ГУНП в Харьковской области

25 ноября в Украине — День памяти жертв голодоморов. Традиционно в день траура в Украине приспускают государственные флаги. Также проходит акция «Зажги свечу». В этом году она будет необычной: символом акции стала окопная свеча, сообщил Украинский институт национальной памяти.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове приспустили флаг Украины (видео)
В Харькове приспустили флаг Украины (видео)
25.11.2023, 10:41
Ударные дроны держат курс на Харьков — Воздушные силы ВСУ
Ударные дроны держат курс на Харьков — Воздушные силы ВСУ
25.11.2023, 01:32
В Харькове созывают сессию облсовета: что будут решать депутаты
В Харькове созывают сессию облсовета: что будут решать депутаты
25.11.2023, 09:54
Главные новости Харькова 25 ноября: опасная метель и приезд Сырского
Главные новости Харькова 25 ноября: опасная метель и приезд Сырского
25.11.2023, 13:21
«Остановите беспредел»: в Харькове жильцы уничтоженной квартиры задолжали ХТС
«Остановите беспредел»: в Харькове жильцы уничтоженной квартиры задолжали ХТС
25.11.2023, 12:01
На Харьковщине почтили память жертв Голодомора (фото, видео)
На Харьковщине почтили память жертв Голодомора (фото, видео)
25.11.2023, 14:45

Новости по теме:

11:31
Россияне «воюют с зерном», но утверждают, что Голодомора не было — Казанский
15:01
На Лозовщине ищут вандалов, разрушивших памятник жертвам Голодомора (фото)
21:47
Синегубов и Терехов почтили жертв Голодомора в Харьковской области (Фото)
15:41
Синегубов: как и 90 лет назад, рф хочет устроить еще один геноцид украинцев
22:04
В Харькове открылась выставка о Голодоморе канадской художницы Леси Марущак «МАРИЯ»

Вы читали новость: «На Харьковщине почтили память жертв Голодомора (фото, видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2023 в 14:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Памятные мероприятия в 90-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов проходят в различных громадах Харьковской области".