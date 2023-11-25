На Харьковщине почтили память жертв Голодомора (фото, видео)

Памятные мероприятия в 90-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов проходят в различных громадах Харьковской области.

Руководство Харькова и области традиционно возложило цветы к памятнику на Мемориальном комплексе памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. Кадры с места опубликовал отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

У подножия памятника установили горящие свечи, а также — композиции из калины и колосьев пшеницы.

В Харькове в память о жертвах геноцида украинского народа приспустили Государственный Флаг Украины на самом высоком флагштоке города.

Возложение цветов к памятному знаку погибшим в годы Голодомора 1932-1933 годов провели в Изюме — городе, который российская армия разрушала с особым остервенением. Фото и видео опубликовала пресс-служба местной мэрии.

«Сегодня в 16:00 в Украине в память о погибших зажгите свечи и склоните головы в общенациональной минуте молчания. Помним. Объединяемся. Победим», — обратились к харьковчанам представители отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

25 ноября в Украине — День памяти жертв голодоморов. Традиционно в день траура в Украине приспускают государственные флаги. Также проходит акция «Зажги свечу». В этом году она будет необычной: символом акции стала окопная свеча, сообщил Украинский институт национальной памяти.