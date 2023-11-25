На Харьковщине почтили память жертв Голодомора (фото, видео)
Памятные мероприятия в 90-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов проходят в различных громадах Харьковской области.
Руководство Харькова и области традиционно возложило цветы к памятнику на Мемориальном комплексе памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. Кадры с места опубликовал отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
У подножия памятника установили горящие свечи, а также — композиции из калины и колосьев пшеницы.
В Харькове в память о жертвах геноцида украинского народа приспустили Государственный Флаг Украины на самом высоком флагштоке города.
Возложение цветов к памятному знаку погибшим в годы Голодомора 1932-1933 годов провели в Изюме — городе, который российская армия разрушала с особым остервенением. Фото и видео опубликовала пресс-служба местной мэрии.
«Сегодня в 16:00 в Украине в память о погибших зажгите свечи и склоните головы в общенациональной минуте молчания. Помним. Объединяемся. Победим», — обратились к харьковчанам представители отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
25 ноября в Украине — День памяти жертв голодоморов. Традиционно в день траура в Украине приспускают государственные флаги. Также проходит акция «Зажги свечу». В этом году она будет необычной: символом акции стала окопная свеча, сообщил Украинский институт национальной памяти.
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: Голодомор, День памяти жертв Голодомора, память;
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2023 в 14:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Памятные мероприятия в 90-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов проходят в различных громадах Харьковской области".