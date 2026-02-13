Это уже не Олимпийские, а политические игры — Владимир Кличко о решении МОК
Фото: Владимир Кличко/Insagram
«Главное – не победа, а участие» – для российских и белорусских спортсменов. А для погибших украинских спортсменов – даже чествование памяти запрещено. МОК утверждает, что это не о политике, а только о спорте. Но это уже не имеет ничего общего с Олимпийскими играми – это политические игры. МОК не защищает нейтралитет – он защищает свой имидж. Лица украинских спортсменов, отдавших жизнь за свободу, оказались «слишком политическими» для вашего идеального телевизионного шоу. Олимпийский идеал пропадает в холодных расчетах глобального спортивного бизнеса.
Дата публикации материала: 13 февраля 2026 в 13:45