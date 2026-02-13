Live

Это уже не Олимпийские, а политические игры — Владимир Кличко о решении МОК

Мир 13:45   13.02.2026
Владимир Кличко
олимпийский чемпион по боксу
Это уже не Олимпийские, а политические игры — Владимир Кличко о решении МОК Фото: Владимир Кличко/Insagram

«Главное – не победа, а участие» – для российских и белорусских спортсменов. А для погибших украинских спортсменов – даже чествование памяти запрещено. МОК утверждает, что это не о политике, а только о спорте. Но это уже не имеет ничего общего с Олимпийскими играми – это политические игры. МОК не защищает нейтралитет – он защищает свой имидж. Лица украинских спортсменов, отдавших жизнь за свободу, оказались «слишком политическими» для вашего идеального телевизионного шоу. Олимпийский идеал пропадает в холодных расчетах глобального спортивного бизнеса.

Автор: Владимир Кличко, олимпийский чемпион по боксу
