Это уже не Олимпийские, а политические игры — Владимир Кличко о решении МОК

«Главное – не победа, а участие» – для российских и белорусских спортсменов. А для погибших украинских спортсменов – даже чествование памяти запрещено. МОК утверждает, что это не о политике, а только о спорте. Но это уже не имеет ничего общего с Олимпийскими играми – это политические игры. МОК не защищает нейтралитет – он защищает свой имидж. Лица украинских спортсменов, отдавших жизнь за свободу, оказались «слишком политическими» для вашего идеального телевизионного шоу. Олимпийский идеал пропадает в холодных расчетах глобального спортивного бизнеса.