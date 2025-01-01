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Атака БПЛА в новогоднюю ночь: в Киеве шесть раненых, есть погибшая (дополнено)

Происшествия 11:21   01.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Атака БПЛА в новогоднюю ночь: в Киеве шесть раненых, есть погибшая (дополнено) Фото: Виталий Кличко/Telegram

Ночью в нескольких регионах Украины, где объявили воздушную тревогу, прозвучали взрывы – страну атаковали БПЛА.

В частности, в течение ночи взрывы прозвучали на Полтавщине, Сумщине, Хмельнитчине, Житомирщине, а также Киевщине.

Дополнено в 11.21. В Печерском районе при разборе завалов нашли тело погибшей женщины, – сообщили в КМВА.

«В жилом доме, в Печерском р-не, пострадавшем в результате утренней атаки российских БПЛА, во время проведения работ по разбору завалов обнаружена погибшая женщина. Спасательная операция продолжается», – написали в КМВА.

«Прилеты» зафиксировали в столице около 07:30, сообщил мэр Виталий Кличко.

По данным городского головы, в Печерском районе есть возгорания на крыше и в квартире обстрелянного дома. Также россияне ударили и по нежилой застройке.

В 07:45 Воздушные силы ВСУ предупредили о беспилотниках, которые двигались в сторону Киева с юго-востока.

После чего в столице вновь раздались взрывы. Вскоре спасатели выехали на ликвидацию пожара уже в Святошинском районе.

«В результате падения обломков выбиты окна в жилом доме в Святошинском районе, рядом с гаражами, где произошел пожар. Также частично поврежден трамвайный путь», – написал Кличко.

Фото: Витай Кличко/Telegram
Фото: Виталий Кличко/Telegram

На данный момент известно о шестерых пострадавших в Киеве. Двоих из них госпитализировали, четырем медики оказали помощь на месте, в том числе – беременной девушке, уточнил мэр Киева.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 11:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью в нескольких регионах Украины, где объявили воздушную тревогу, прозвучали взрывы – страну атаковали БПЛА.".