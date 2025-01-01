Атака БПЛА у новорічну ніч: у Києві шестеро поранених, є загибла (доповнено)

Вночі в кількох регіонах України, де оголосили повітряну тривогу, пролунали вибухи – країну атакували БПЛА.

Зокрема, протягом ночі вибухи пролунали на Полтавщині, Сумщині, Хмельниччині, Житомирщині та Київщині.

Доповнено об 11:21. У Печерському районі під час розбору завалів знайшли тіло загиблої жінки, – повідомили у КМВА.

“В житловому будинку, в Печерському р-ні, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку. Рятувальна операція триває”, – написали у КМВА.

“Прильоти” зафіксували у столиці близько 07:30, повідомив мер Віталій Кличко.

За даними міського голови, у Печерському районі є загоряння на даху та у квартирі обстріляного будинку. Також росіяни вдарили і по нежитловій забудові.

О 07:45 Повітряні сили ЗСУ попередили про безпілотники, які рухалися у бік Києва з південного заходу.

Після чого у столиці знову пролунали вибухи. Незабаром рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі вже у Святошинському районі.

“Внаслідок падіння уламків вибиті вікна в житловому будинку в Святошинському районі, поруч з гаражами, де сталася пожежа. Також частково пошкоджена трамвайна колія”, – написав Кличко.

На цей час відомо про шістьох постраждалих у Києві. Двох із них госпіталізували, чотирьом медики надали допомогу на місці, зокрема – вагітній дівчині, уточнив мер столиці.