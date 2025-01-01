Атака БПЛА у новорічну ніч: у Києві шестеро поранених, є загибла (доповнено)
Вночі в кількох регіонах України, де оголосили повітряну тривогу, пролунали вибухи – країну атакували БПЛА.
Зокрема, протягом ночі вибухи пролунали на Полтавщині, Сумщині, Хмельниччині, Житомирщині та Київщині.
Доповнено об 11:21. У Печерському районі під час розбору завалів знайшли тіло загиблої жінки, – повідомили у КМВА.
“В житловому будинку, в Печерському р-ні, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку. Рятувальна операція триває”, – написали у КМВА.
“Прильоти” зафіксували у столиці близько 07:30, повідомив мер Віталій Кличко.
За даними міського голови, у Печерському районі є загоряння на даху та у квартирі обстріляного будинку. Також росіяни вдарили і по нежитловій забудові.
О 07:45 Повітряні сили ЗСУ попередили про безпілотники, які рухалися у бік Києва з південного заходу.
Після чого у столиці знову пролунали вибухи. Незабаром рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі вже у Святошинському районі.
“Внаслідок падіння уламків вибиті вікна в житловому будинку в Святошинському районі, поруч з гаражами, де сталася пожежа. Також частково пошкоджена трамвайна колія”, – написав Кличко.
На цей час відомо про шістьох постраждалих у Києві. Двох із них госпіталізували, чотирьом медики надали допомогу на місці, зокрема – вагітній дівчині, уточнив мер столиці.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: беспилотники, БПЛА, воздушная тревога, Киевщина, кличко;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 11:21;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі в кількох регіонах України, де оголосили повітряну тривогу, пролунали вибухи – країну атакували БПЛА.".