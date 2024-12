Голосеевский район Киева пострадал от ракетного удара РФ, есть погибший (фото)

Утром 20 декабря армия РФ ударила ракетами по столице Украины. По целям отработала ПВО, однако обломки, упавшие на Голосеевский район, вызвали пожар и существенные разрушения.

Об угрозе воздушной атаки в 06:39 утра 20 декабря предупредили Воздушные силы ВСУ. Они информировали о взлете носителя ракеты «Кинжал», российского самолета МиГ-31К.

Воздушную тревогу объявили по всей стране. Следом ВС ВСУ предупредили о нескольких подряд скоростных целях на Киев, а затем — и о баллистических ракетах в том же направлении. В столице раздалась серия взрывов. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что работает ПВО.

Киевская городская военная администрация проинформировала о последствиях ракетного удара. Падение обломков сбитых ракет зафиксировали в нескольких районах столицы. Больше всего пострадал Голосеевский район.

«В Голосеевском районе повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба с последующей разгерметизацией; загорелось пять автомобилей. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения. Информация уточняется. По другому адресу поврежден фасад офисного здания с последующим возгоранием на кровле, произошло разрушение на пятнадцатом этаже (вероятно, заблокированы люди). Предварительно пострадали два человека, которые были госпитализированы», — сообщили в ГВА в 08:29 утра.

Позже Кличко проинформировал о девяти пострадавших и одном погибшем в результате атаки на Киев. Четыре человека — в больнице.

Разрушения также есть в других районах: в Соломенском загорелось нежилое здание; в Шевченковском — также горела нежилая застройка; в Печерском — гараж; в Днепровском падение обломков обошлось без последствий. О пострадавших в этих случаях не сообщают.

Также КГВА проинформировала, что из-за повреждения тепломагистрали без тепла в Киеве осталось 630 жилых домов, 16 лечебных заведений, 17 школ и 13 детских садов.

Напомним, накануне диктатор РФ Путин на своей «прямой линии» предложил провести «высокотехнологичную дуэль» ХХІ века: определить в Киеве объект, сосредоточить там все имеющееся ПВО и ПРО и ждать, когда военный преступник ударит по этому объекту своим «Орешником». Этот эпизод опубликовал в своем Х президент Украины Владимир Зеленский и нецензурно прокомментировал, кем является российский «лидер».

«Люди гибнут, а ему «интересно»… Долб…б», — подписал Зеленский.

People are dying, and he thinks it’s “interesting”… Dumbass. pic.twitter.com/JyJ9ok0fok

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2024