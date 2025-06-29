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Погибший и раненый – россияне ударили дроном по автомобилю на Харьковщине

Происшествия 10:05   29.06.2025
Оксана Якушко
Погибший и раненый – россияне ударили дроном по автомобилю на Харьковщине

Россияне ударили дроном по гражданскому автомобилю, который ехал в сторону села Приколотное, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

ЧП произошло около 08:30 утра.

Погиб 60-летний мужчина и получил взрывное ранение 59-летний мужчина

Пострадавшего госпитализировали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2025 в 10:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили дроном по гражданскому автомобилю, который ехал в сторону села Приколотное, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".