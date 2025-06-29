Погибший и раненый – россияне ударили дроном по автомобилю на Харьковщине
Россияне ударили дроном по гражданскому автомобилю, который ехал в сторону села Приколотное, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
ЧП произошло около 08:30 утра.
Погиб 60-летний мужчина и получил взрывное ранение 59-летний мужчина
Пострадавшего госпитализировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: автомобиль, дрон, загиблий, Олег Синегубов, поранений, хова;
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2025 в 10:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили дроном по гражданскому автомобилю, который ехал в сторону села Приколотное, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".