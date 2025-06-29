Загиблий і поранений – росіяни вдарили дроном по автівці на Харківщині
Росіяни вдарили дроном по цивільній автівці, що їхала у бік села Приколотне, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
НП сталася близько 08:30 ранку.
Загинув 60-річний чоловік та отримав вибухове поранення 59-річний чоловік
Потерпілого госпіталізували.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: автомобиль, дрон, загиблий, Олег Синегубов, поранений, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2025 в 10:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили дроном по цивільній автівці, що їхала у бік села Приколотне, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".