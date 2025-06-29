Загиблий і поранений – росіяни вдарили дроном по автівці на Харківщині

Росіяни вдарили дроном по цивільній автівці, що їхала у бік села Приколотне, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

НП сталася близько 08:30 ранку.

Загинув 60-річний чоловік та отримав вибухове поранення 59-річний чоловік

Потерпілого госпіталізували.