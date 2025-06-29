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Загиблий і поранений – росіяни вдарили дроном по автівці на Харківщині

Події 10:05   29.06.2025
Оксана Якушко
Загиблий і поранений – росіяни вдарили дроном по автівці на Харківщині

Росіяни вдарили дроном по цивільній автівці, що їхала у бік села Приколотне, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

НП сталася близько 08:30 ранку.

Загинув 60-річний чоловік та отримав вибухове поранення 59-річний чоловік

Потерпілого госпіталізували.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2025 в 10:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили дроном по цивільній автівці, що їхала у бік села Приколотне, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".