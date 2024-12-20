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Ситуация в Двуречной: из ближайшего села выезжают люди — РВА (видео)

Общество 09:21   20.12.2024
Оксана Горун
Ситуация в Двуречной: из ближайшего села выезжают люди — РВА (видео) Иллюстрация: карта DeepState

Из села Кутьковка, что возле Двуречной на Харьковщине, выезжают местные жители. Об этой тенденции в эфире нацмарафона сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

«Мы наблюдаем картинку, что в основном активизация обстрелов — она побуждает людей уезжать. Мы это видим сейчас по Двуречанской громаде, где усилились обстрелы, усилились активные действия со стороны FPV-дронов врага. У нас вчера женщина даже пострадала после такого сброса. Есть ближайшие населенные пункты к Двуречной, например населенный пункт Кутьковка, где люди уже давно не выезжали, а за последние несколько дней после усиления обстрелов увеличилось количество заявок на Координационный гуманитарный центр. У нас есть информация, что 12-15 человек за последние дни за один день выезжали именно из этого населенного пункта», — сообщил Канашевич.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Ранее военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец и Институт изучения войны (ISW) сообщали, что ВСУ, вероятно, отошли с правого берега реки Оскол к дороге Р-79 (Двуречная – Купянск) и закрепляются на позициях вдоль нее. Также команда DeepState еще на выходных писала, что ВС РФ понемногу продвигаются в самой Двуречной, аналитики апеллировали к украинскому командованию о необходимости обратить внимание на этот участок фронта.

Канашевич утверждает, что ситуация на фронте в Купянском районе — контролируемая.

«Безусловно, слышим линию фронта, как всегда, слышим, что там обстрелы не заканчиваются и постоянно происходят. Поэтому в целом, если говорим о ситуации, она в принципе остается без изменений. Враг пытается по тем же направлениям, по которым штурмовал, проводить те же действия, пытается закрепиться на позициях. Наши Вооруженные Силы дают достойный отпор. И линия фронта, которая у нас сложилась, она остается более или менее стабильной, остается постоянной и контролируемой», — сказал начальник РВА.

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По его данным, на левом берегу Оскола до сих пор остается около 1700 человек, которые не эвакуировались. На правом, в зоне эвакуации, — порядка 6900.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 09:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из села Кутьковка, что возле Двуречной на Харьковщине, выезжают местные жители. Об этой тенденции в эфире нацмарафона сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич".