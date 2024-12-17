«Этой информации у меня нет»: Канашевич о присутствии РФ в Двуречной

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на Купянщине и прокомментировал информацию о продвижении РФ.

В ответ на вопрос ведущего о том, есть ли россияне на территории Двуречной, Канашевич сказал, что не владеет такой информацией.

«Пока подтверждения этой информации у меня нет. Я знаю, что с той стороны есть ужесточение того, что касается Вооруженных сил Украины. И, по сообщению Вооруженных сил Украины, ситуация там контролируется. Врага видят, понимают, где он находится, понимают, сколько его, и должны приниматься решения, соответственно, по военной линии относительно дальнейших действий избиения его и выбрасывания за реку Оскол», – ответил начальник РВА.

Во всей Двуречанской громаде, добавил он, остается около 900 людей. И хотя не такими темпами, как хотелось бы, но эвакуация из близлежащих населенных пунктов продолжается.

«В самом населенном пункте Двуречная примерно 100 человек, которые по большей части проживают на противоположном конце Двуречной от реки Оскол, немного подальше от, соответственно, боевых действий. Ну, а в целом, работа производится, конечно, и мы общаемся. Но надо отметить, что Двуречанская громада, она у нас после деоккупации, она была определенное время под достаточно стильными обстрелами. Поэтому, в основном, люди оттуда выехали. Эти оставшиеся 900 человек, они рассредоточены по населенным пунктам, которые удалены или от границы с Россией или от линии боевого столкновения. И они уже некоторое время прожили в достаточно тяжелых условиях, хотя мы там возобновили электроснабжение. Но вот уменьшение обстрелов в течение последнего года, возможно, им составило такую ​​иллюзию нормальной и нормализации ситуации. Но видим, что, к сожалению, ситуация начинает усугубляться, и поэтому будем ждать тоже то, что люди будут все-таки принимать решение уезжать. Мы готовы помочь, у нас есть все средства, все ресурсы для этого. У нас есть возможность разместить их либо в Харькове, либо даже по Украине, если такое желание у них будет. То есть, продолжаем эту работу, мы их информируем постоянно о таких возможностях, ждем просто обратной связи и готовы помочь», – добавил Канашевич.