Россияне, вероятно, уже закрепились на окраинах Двуречной – Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец заявил, что ситуация около Двуречной «носит, такой себе, «двойной» характер».

С одной стороны, попытка форсировать Оскол и закрепиться на направлении Новомлынск – Фиголевка не увенчалась для россиян успехом. С другой – на участке Масютовка – Западное оккупанты все же смогли перейти реку и удержать плацдарм «взводно-ротного» уровня. В то же время, отметил Машовец, на Купянском направлении ВС РФ все чаще сталкиваются с сопротивлением СОУ.

«В месте «отрезания» (участок Колесниковка — Кругляковка), очевидно, подразделения 2-й «таманской» мсд противника, после серии контратак ВСУ, были вынуждены отойти из с.Колесниковка южнее. Одновременно попытка этой же дивизии противника пробиться с севера по направлению Кругляковка — Загрызово, чтобы расширить участок своего контроля левого берега р. Оскол, очевидно, пока также оказалась безрезультатной…», – пишет аналитик.

Ввиду этого, добавляет он, возникают сомнения, сколько силы 1-й танковой армии противника, которые действуют в районе Песчаное-Сеньково, смогут еще продержаться на данном участке.

«Очевидно, у тамошнего украинского командования просто не хватает сил, чтобы его уже обрезать, но оно время от времени бьет по нему, судя по всему, достаточно ощутимо… По крайней мере, скоро уже будет, месяц, как противник прорвался к Осколу, но существенно расширить и нарастить это «щупальце» противник (1-я ТА) – пока так и не может. Даже после «наращивания усилий» путем ввода в бой дополнительных сил из состава 47-й танковой дивизии (тд)», – отметил Машовец.

Тем не менее противник смог зайти «за левый фланг» ВСУ в районе Синьковки. И, в целом на данный момент, констатирует аналитик, ситуация около Двуречной, все же явно не позитивная.

«Причем, пока по неподтвержденной информации, ему (врагу – ред.) даже удалось зацепиться за южную окраину самой Двуречной (в районе «Меловых гор»)», – объяснил он.

В ближайшее время, прогнозирует аналитик, ВС РФ попробуют «расширить и углубить» свой успех около Двуречной.