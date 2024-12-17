Росіяни, ймовірно, вже закріпилися на околицях Дворічної – Машовець

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець заявив, що ситуація біля Дворічної “носить такий собі “подвійний” характер”.

З одного боку, спроба форсувати Оскіл та закріпитися на напрямку Новомлинськ – Фиголівка не увінчалася для росіян успіхом. З іншого – на ділянці Масютівка – Західне окупанти все ж таки змогли перейти річку та утримати плацдарм. Водночас зазначив Машовець, на Куп’янському напрямку ЗС РФ дедалі частіше стикаються із опором СОУ.

“У місці “відрізання” (ділянка Колісниківка – Кругляківка), очевидно, підрозділи 2-ї “таманської” мсд противника, після серії контратак ЗСУ, були змушені відійти з с. Колісниківка на південь. Одночасно спроба цієї ж дивізії противника пробитися з півночі у напрямку Кругляківка – Загризове, щоб розширити ділянку свого контролю лівого берега р. Оскіл, очевидно, поки що виявилася безрезультатною…”, – пише аналітик.

З огляду на це, додає він, виникають сумніви, скільки сили 1-ї танкової армії противника, які діють в районі Піщане-Сеньково, зможуть ще протриматися на цій ділянці.

“Очевидно, тамтешньому українському командуванню просто не вистачає сил, щоб його вже обрізати, але воно час від часу б’є по ньому, судячи з усього, досить відчутно… Принаймні, скоро вже буде, місяць, як противник прорвався до Осколу, проте значно розширити і збільшити це “щупальце” противник (1-а ТА) – поки що так і неспроможен. Навіть після “нарощування зусиль” шляхом введення в бій додаткових сил зі складу 47-ї танкової дивізії”, – зазначив Машовець.

Проте супротивник зміг зайти “за лівий фланг” ЗСУ в районі Синьківки. І загалом зараз, констатує аналітик, ситуація біля Дворічної, все ж таки явно не позитивна.

“Причому, поки що, за непідтвердженою інформацією, йому (ворогові – ред.) навіть вдалося зачепитися за південну околицю самої Дворічної (в районі “Крейдяних гір”)”, – пояснив він.

Найближчим часом, прогнозує аналітик, ЗС РФ спробують “розширити та поглибити” свій успіх біля Дворічної.