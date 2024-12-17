Росіяни розширюють плацдарм уздовж Осколу на південь від Дворічної – ISW
Про бої та успіхи окупантів на Куп’янщині, а також про ситуацію на Харківському напрямку розповіли у зведенні 17 грудня в Інституті вивчення війни (ISW).
Ситуація в районі Дворічної погіршується – ворог закріплюється та розширює свої позиції, повідомили у ISW.
“Український військовий оглядач Костянтин Машовець 16 грудня заявив, що українські війська відкинули російські війська із західного берега річки Оскіл на північ від Дворічної (на північ від Куп’янська), але російські війська значно розширили свій тактичний плацдарм уздовж річки на південь від населеного пункту”, – передають аналітики.
Також в Інституті вивчення війни зазначають, що українські захисники змогли відбити посилену механізовану атаку на Борівському напрямку. При цьому СОУ змогли знищити як мінімум чотири ворожі танки.
“Російські війська 15 і 16 грудня проводили наступальні операції на північ від міста Харкова в районі Високої Яруги та на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська і Тихого, але не зробили жодного підтвердженого просування“, – додали в ISW.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, Купянщина, наступ;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 07:24;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та успіхи окупантів на Куп’янщині, а також про ситуацію на Харківському напрямку розповіли у зведенні 17 грудня в Інституті вивчення війни (ISW).".