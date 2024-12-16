Жителі Куп’янщини несуть вогнепальну зброю в поліцію: навіщо вони це роблять
Жителі Куп’янського району Харківської області добровільно принесли до місцевого відділу поліції 12 автоматів Калашникова, пістолет системи Браунінг та снайперську гвинтівку Драгунова, щоб правоохоронці поставили цю зброю на облік.
Люди задекларували знайдену зброю, щоб законно зберігати її під час воєнного стану, а після його завершення – придбати у власність, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Громадяни пройшли швидку процедуру декларування, отримали повідомлення з підтвердженням та вже на законних підставах зберігають зброю та боєприпаси. Кожному власнику правоохоронці сектору контролю за обігом зброї роз’яснили правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї й боєприпасів до неї, а також – про відповідальність за їхнє порушення”, – розповіли правоохоронці.
Задекларувати знайдену вогнепальну зброю можна, звернувшись на спецлінію 102 або за контактними номерами поліцейських підрозділів.
Для декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї необхідно мати з собою:
– письмову заяву;
– паспорт-книжечку або ID-картку;
– фотокартку розміром 3,5*4,5 см;
– витяг про місце проживання/реєстрацію;
– ідентифікаційний номер.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 19:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі Куп’янського району Харківської області добровільно принесли до місцевого відділу поліції 12 автоматів Калашникова, пістолет системи Браунінг та гвинтівку Драгунова".