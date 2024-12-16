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Жители Купянщины несут огнестрельное оружие в полицию: зачем они это делают

Общество 19:09   16.12.2024
Елена Нагорная
Жители Купянщины несут огнестрельное оружие в полицию: зачем они это делают Фото: ГУ НП в Харьковской области

Жители Купянского района Харьковской области добровольно принесли в местный полиции 12 автоматов Калашникова, пистолет системы Браунинг и снайперскую винтовку Драгунова, чтобы правоохранители поставили это оружие на учет.

Люди задекларировали найденное оружие, чтобы законно хранить его во время действия военного положения, а после его завершения — приобрести в собственность, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Граждане прошли быструю процедуру декларирования, получили сообщение с подтверждением и уже на законных основаниях хранят оружие и боеприпасы. Каждому владельцу правоохранители сектора контроля за оборотом оружия разъяснили правила безопасности, ношения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также — об ответственности за их нарушение», — рассказали правоохранители.

Задекларировать найденное огнестрельное оружие можно, обратившись на спецлинию 102 или по контактным номерам полицейских подразделений.

Для декларирования огнестрельного оружия и боеприпасов к нему необходимо иметь при себе:
— письменное заявление;
— паспорт-книжечку или ID-карту;
— фотографию размером 3,5*4,5 см;
— выписку о месте жительства/регистрации;
— идентификационный номер.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 19:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Купянского района Харьковской области добровольно принесли в местный полиции 12 автоматов Калашникова, пистолет системы Браунинг и снайперскую винтовку Драгунова".