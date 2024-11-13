Детали российского автомата, гранаты: что еще изъяли на блокпостах в Харькове

Практически ежедневно через блокпосты в Харькове правонарушители пытаются незаконно провезти оружие, патроны и наркотические вещества.

О результатах работы кинологов-нацгвардейцев рассказали в 5-ой Слобожанской бригаде НГУ.

Всего в октябре текущего года кинологами 5-й Слобожанской бригады на блокпостах Харькова у правонарушителей были обнаружены и изъяты:

— автомат – 1 шт.,

— боевые части автомата производства россии

— патроны различных калибров – 641 шт.;

— гранаты разных типов и видов – 8 шт.;

— запалы разных типов – 7 шт.

В НГУ рассказали, что 21 октября вовремя остановили маршрутный автобус «Великий Бурлук-Харьков».

«Во время осмотра старшим кинологом со служебной собакой Veta в личных вещах пассажира – мужчины 1995 г.р. было обнаружено: две гранаты, одна универсальная страсть и три дымовых гранаты. На место происшествия была вызвана СОГ НПУ, опасные вещи изъяты», – отметили нацгвардейцы.

А куда интереснее оказался багаж пассажира маршрутки «Старый Салтов – Харьков».

«Во время осмотра кинологом со служебной собакой «Наом» в личных вещах пассажира мужчины 1985 г.р. были обнаружены боевые части автомата производства страны – агрессора – России: затворная рама с газовым поршнем, затвор, газовая трубка со ствольной накладкой, ударно-спусковой механизм, затворный механизм, магазин 5,45, крышка ствольной коробки, газовая трубка со ствольной накладкой, цевье, пример, пенал, предохранитель, патрон калибра 5,45. На место происшествия была вызвана СОГ НПУ, опасные вещи изъяты», – добавили в НГУ.