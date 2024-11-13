Детали российского автомата, гранаты: что еще изъяли на блокпостах в Харькове
Практически ежедневно через блокпосты в Харькове правонарушители пытаются незаконно провезти оружие, патроны и наркотические вещества.
О результатах работы кинологов-нацгвардейцев рассказали в 5-ой Слобожанской бригаде НГУ.
Всего в октябре текущего года кинологами 5-й Слобожанской бригады на блокпостах Харькова у правонарушителей были обнаружены и изъяты:
— автомат – 1 шт.,
— боевые части автомата производства россии
— патроны различных калибров – 641 шт.;
— гранаты разных типов и видов – 8 шт.;
— запалы разных типов – 7 шт.
В НГУ рассказали, что 21 октября вовремя остановили маршрутный автобус «Великий Бурлук-Харьков».
«Во время осмотра старшим кинологом со служебной собакой Veta в личных вещах пассажира – мужчины 1995 г.р. было обнаружено: две гранаты, одна универсальная страсть и три дымовых гранаты. На место происшествия была вызвана СОГ НПУ, опасные вещи изъяты», – отметили нацгвардейцы.
А куда интереснее оказался багаж пассажира маршрутки «Старый Салтов – Харьков».
«Во время осмотра кинологом со служебной собакой «Наом» в личных вещах пассажира мужчины 1985 г.р. были обнаружены боевые части автомата производства страны – агрессора – России: затворная рама с газовым поршнем, затвор, газовая трубка со ствольной накладкой, ударно-спусковой механизм, затворный механизм, магазин 5,45, крышка ствольной коробки, газовая трубка со ствольной накладкой, цевье, пример, пенал, предохранитель, патрон калибра 5,45. На место происшествия была вызвана СОГ НПУ, опасные вещи изъяты», – добавили в НГУ.
Читайте также: Старинную икону пыталась вывезти за границу жительница Харьковщины – ГПСУ
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: 5-ая Слобожанская бригада НГУ, блокпосты, Нацгвердия, НГУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Детали российского автомата, гранаты: что еще изъяли на блокпостах в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 09:44;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Практически ежедневно через блокпосты в Харькове правонарушители пытаются незаконно провезти оружие, патроны и наркотические вещества.".