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Как сбивают «Шахеды», которые летят на Харьков: видео нацгвардейцев

Фронт 12:43   23.06.2026
Виктория Яковенко
Как сбивают «Шахеды», которые летят на Харьков: видео нацгвардейцев Скриншот

В 5-й Слобожанской бригаде «Скиф» НГУ опубликовали один эпизод боевой работы по уничтожению российских «Шахедов», которые армия РФ выпускает на Харьков.

Воины отмечают: враг каждые ночь и день выпускает на город дроны, бомбы и ракеты, однако нацгвардейцы удерживают рубежи в своей зоне ответственности.

«Харьковчане уже устали от постоянных воздушных тревог, но для тех, кто держит наше небо, это уже привычная обыденность. За спинами экипажей мобильных огневых групп гвардейцев 5 Слобожанской бригады «Скиф» НГУ все мы – харьковчане. И потому боевая работа гвардейцев продолжается», – говорится в сообщении.

Видео: 5 Слобожанская бригада «Скиф» НГУ

Напомним, на прошлой неделе враг обстрелял Харьков 20 раз, сообщал мэр Игорь Терехов. Кроме КАБов и FPV, в ход шли баллистические ракеты «Искандер», «Шахеды» и «Молнии».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 12:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 5-й Слобожанской бригаде «Скиф» НГУ опубликовали один эпизод боевой работы по уничтожению российских «Шахедов», которые армия РФ выпускает на Харьков.".