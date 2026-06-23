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Як збивають «шахеди», що летять на Харків: відео нацгвардійців

Фронт 12:43   23.06.2026
Вікторія Яковенко
Як збивають «шахеди», що летять на Харків: відео нацгвардійців Скриншот

У 5-ій Слобожанській бригаді «Скіф» НГУ опублікували один епізод бойової роботи зі знищення російських «шахедів», які армія РФ випускає на Харків.

Воїни зазначають: ворог щоночі та щодня випускає на місто дрони, бомби й ракети, проте нацгвардійці тримають рубежі у своїй зоні відповідальності.

«Харківці вже втомилися від постійних повітряних тривог, але для тих, хто тримає наше небо, то вже звична буденність. За спинами екіпажів мобільних вогневих груп гвардійців 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ всі ми – харків’яни. І тому бойова робота гвардійців триває», – йдеться у повідомленні.

Відео: 5 Слобожанська бригада «Скіф» НГУ

Нагадаємо, минулого тижня ворог обстріляв Харків 20 разів, повідомляв мер Ігор Терехов. Окрім КАБів та FPV, у хід йшли балістичні ракети “Іскандер”, “шахеди” та “молнии”.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2026 в 12:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 5-ій Слобожанській бригаді «Скіф» НГУ опублікували один епізод бойової роботи зі знищення російських «шахедів», які армія РФ випускає на Харків.".