В сентябре на блокпостах Харьковщины задержали 32 нарушителя: что везли

Хранение наркотиков, оружия и боеприпасов, подделка документов, дезертирство – стали самыми распространенными причинами для задержания подозреваемых на блокпостах Харьковщины.

Как сообщили в 5-ой Слобожанской бригаде Национальной гвардии Украины, за сентябрь вместе с полицейскими или представителями Военной службы правопорядка на блокпостах региона задержали 32 человека.

Из них:

❗️ за уголовные правонарушения задержаны 17 человек:

— ст.263 УКУ (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) – 3 человека;

— ст.309 УКУ (незаконное хранение наркотических средств) – 8 человек;

— ст.358 УКУ (подлог документов) – 2 человека;

— ст.407 УК (самовольное оставление воинской части) – 4 человека.

Еще 15 людей задержали за различные административные нарушения.

Кроме того, добавили в бригаде, за сентябрь изъяли более 150 единиц патронов разных калибров, три гранаты и больше 200 грамм наркотиков.