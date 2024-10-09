В сентябре на блокпостах Харьковщины задержали 32 нарушителя: что везли
Хранение наркотиков, оружия и боеприпасов, подделка документов, дезертирство – стали самыми распространенными причинами для задержания подозреваемых на блокпостах Харьковщины.
Как сообщили в 5-ой Слобожанской бригаде Национальной гвардии Украины, за сентябрь вместе с полицейскими или представителями Военной службы правопорядка на блокпостах региона задержали 32 человека.
Из них:
❗️ за уголовные правонарушения задержаны 17 человек:
— ст.263 УКУ (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) – 3 человека;
— ст.309 УКУ (незаконное хранение наркотических средств) – 8 человек;
— ст.358 УКУ (подлог документов) – 2 человека;
— ст.407 УК (самовольное оставление воинской части) – 4 человека.
Еще 15 людей задержали за различные административные нарушения.
Кроме того, добавили в бригаде, за сентябрь изъяли более 150 единиц патронов разных калибров, три гранаты и больше 200 грамм наркотиков.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: 5-я слобожанская бригада нгу, блокпосты, задержали;
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 09:32;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Хранение наркотиков, оружия и боеприпасов, подделка документов, дезертирство – стали самыми распространенными причинами для задержания подозреваемых на блокпостах Харьковщины. ".