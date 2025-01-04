В метро Харькова спускались нацгвардейцы (видео)

Военный оркестр 5-й Слобожанской бригады «Скиф» Нацгвардии дал концерт возле главной елки Харькова на станции метро «Университет».

Харьковчан и гостей города поздравляли с новым 2025 годом в рамках творческого проекта «Вместе к победе», который реализуется на станциях подземки, пишет пресс-служба 5-й Слобожанской.

Военный оркестр бригады дал часовой живой концерт для пассажиров.

Видео: 5-я Слобожанская бригада «Скиф» НГУ

Напомним, на станции метро «Исторический музей» ежедневно до 6 января с 15:00 до 18:00 работает резиденция Святого Николая. В ХНАТОБе до 6 января будут показывать новогоднюю сказку для детей «Тайна четвертого королевства». Начало представлений — в 11:00, 13:00 и 15:00.

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