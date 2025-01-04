В метро Харькова спускались нацгвардейцы (видео)
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Военный оркестр 5-й Слобожанской бригады «Скиф» Нацгвардии дал концерт возле главной елки Харькова на станции метро «Университет».
Харьковчан и гостей города поздравляли с новым 2025 годом в рамках творческого проекта «Вместе к победе», который реализуется на станциях подземки, пишет пресс-служба 5-й Слобожанской.
Военный оркестр бригады дал часовой живой концерт для пассажиров.
Видео: 5-я Слобожанская бригада «Скиф» НГУ
Напомним, на станции метро «Исторический музей» ежедневно до 6 января с 15:00 до 18:00 работает резиденция Святого Николая. В ХНАТОБе до 6 января будут показывать новогоднюю сказку для детей «Тайна четвертого королевства». Начало представлений — в 11:00, 13:00 и 15:00.
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- • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 10:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный оркестр 5-й Слобожанской бригады «Скиф» Нацгвардии дал концерт возле главной елки Харькова на станции метро «Университет».".