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У метро Харкова спускалися нацгвардійці (відео)

Суспільство 10:39   04.01.2025
Олена Нагорна
У метро Харкова спускалися нацгвардійці (відео) Скриншот

Військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади “Скіф” Нацгвардії дав концерт біля головної ялинки Харкова на станції метро “Університет”.

Харків’ян та гостей міста вітали з новим 2025 роком у межах творчого проєкту «Разом до перемоги», що реалізується на станціях підземки, пише пресслужба 5-ї Слобожанської.

Військовий оркестр бригади дав живий годинний концерт для пасажирів.

Відео: 5-та Слобожанська бригада «Скіф» НГУ

Нагадаємо, що на станції метро «Історичний музей» щодня до 6 січня з 15:00 до 18:00 працює резиденція Святого Миколая. У ХНАТОБі до 6 січня показуватимуть новорічну казку для дітей «Таємниця четвертого королівства». Початок вистав – об 11:00, 13:00 та 15:00.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2025 в 10:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади “Скіф” Нацгвардії дав концерт біля головної ялинки Харкова на станції метро “Університет”.".