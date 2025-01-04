У метро Харкова спускалися нацгвардійці (відео)
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Військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади “Скіф” Нацгвардії дав концерт біля головної ялинки Харкова на станції метро “Університет”.
Харків’ян та гостей міста вітали з новим 2025 роком у межах творчого проєкту «Разом до перемоги», що реалізується на станціях підземки, пише пресслужба 5-ї Слобожанської.
Військовий оркестр бригади дав живий годинний концерт для пасажирів.
Відео: 5-та Слобожанська бригада «Скіф» НГУ
Нагадаємо, що на станції метро «Історичний музей» щодня до 6 січня з 15:00 до 18:00 працює резиденція Святого Миколая. У ХНАТОБі до 6 січня показуватимуть новорічну казку для дітей «Таємниця четвертого королівства». Початок вистав – об 11:00, 13:00 та 15:00.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 5-я слобожанская бригада нгу, концерт, метро, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2025 в 10:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади “Скіф” Нацгвардії дав концерт біля головної ялинки Харкова на станції метро “Університет”.".