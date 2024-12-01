Де і коли відбудуться заходи з нагоди Різдва та Нового Року в Харкові

Заходи з нагоди зимових свят триватимуть з 6 грудня по 6 січня у Харкові та відбуватимуться у метро, ​​повідомила Харківська міська рада.

Святкові програми, присвячені Дню святого Миколая, відбудуться 6 грудня на ст. м. «Історичний музей» та ст. м. «Університет».

Протягом грудня та січня в харківській підземці проходитимуть концерти творчого проєкту «Разом до Перемоги!», а 25 грудня всі охочі зможуть подивитися святкову програму «Від Різдва до Різдва».

Також з 25 грудня по 6 січня у вестибюлі ст. м. «Майдан Конституції» працюватиме святкова виставка робіт учнів художніх шкіл Харкова, а 26 грудня на ст. м. «Історичний музей» відкриє двері для відвідувачів традиційна резиденція святого Миколая. Вона працюватиме до 6 січня.

Святкові концерти, присвячені Різдву Христовому та Новому року, також чекатимуть на глядачів 19 грудня в ХНАТОБ імені М. В. Лисенка. Крім того, 26-30 грудня та 2-6 січня там показуватимуть новорічну виставу для дітей «Таємниця четвертого королівства».

З повним планом святкових заходів можна ознайомитись тут.