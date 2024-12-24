Святий Миколай прийматиме дітей у метро Харкова: коли працюватиме резиденція
Резиденція Святого Миколая відкриється на станції метро “Історичний музей” 26 грудня.
Вона працюватиме щодня до 6 січня, з 15:00 до 18:00, повідомили у департаменті культури Харківської міськради.
Нагадаємо, «Щедрик», колядки та новорічні пісні виконають на станції метро “Історичний музей” 25 грудня. Концерт розпочнеться о 16:00.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 21:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Резиденція Святого Миколая відкриється на станції метро “Історичний музей” 26 грудня.".