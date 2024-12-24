Святой Николай будет принимать детей в метро Харькова: время работы резиденции

Резиденция Святого Николая откроется на станции метро «Исторический музей» 26 декабря.

Она будет работать ежедневно до 6 января, с 15:00 до 18:00, сообщили в департаменте культуры Харьковского горсовета.

Напомним, «Щедрик», колядки и новогодние песни исполнят на станции метро «Исторический музей» 25 декабря. Концерт начнется в 16:00.

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