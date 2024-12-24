Live
  • Вт 24.12.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.99
  • EUR 43.65

Святой Николай будет принимать детей в метро Харькова: время работы резиденции

Общество 21:21   24.12.2024
Елена Нагорная
Святой Николай будет принимать детей в метро Харькова: время работы резиденции

Резиденция Святого Николая откроется на станции метро «Исторический музей» 26 декабря.

Она будет работать ежедневно до 6 января, с 15:00 до 18:00, сообщили в департаменте культуры Харьковского горсовета.

Напомним, «Щедрик», колядки и новогодние песни исполнят на станции метро «Исторический музей» 25 декабря. Концерт начнется в 16:00.

Читайте также: Где и когда пройдут мероприятия по случаю Рождества и Нового Года в Харькове

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Активные бои за Купянск продлятся до марта – что потом, рассказали в Ахиллесе
Активные бои за Купянск продлятся до марта – что потом, рассказали в Ахиллесе
24.12.2024, 09:39
Харьков будет выглядеть по-новому: рекламу разместят иначе, подробности
Харьков будет выглядеть по-новому: рекламу разместят иначе, подробности
24.12.2024, 14:49
«Тканевые обои, не у каждого в доме такие»: где и как живут ВПО на Харьковщине
«Тканевые обои, не у каждого в доме такие»: где и как живут ВПО на Харьковщине
23.12.2024, 11:08
ВС РФ атаковали в новом месте на севере от Харькова: данные Генштаба
ВС РФ атаковали в новом месте на севере от Харькова: данные Генштаба
24.12.2024, 16:47
Новости Харькова — главное за 24.12: атака у границы на севере от Харькова
Новости Харькова — главное за 24.12: атака у границы на севере от Харькова
24.12.2024, 21:28
Святой Николай будет принимать детей в метро Харькова: время работы резиденции
Святой Николай будет принимать детей в метро Харькова: время работы резиденции
24.12.2024, 21:21

Новости по теме:

21:45
Когда будет поезд: график движения в метро Харькова можно смотреть в Telegram
11:41
В метро Харькова запустили эскалатор, который не работал с 2022-го (фото)
16:20
Еще одна станция метро в Харькове стала новогодней (фото)
10:47
Где и когда пройдут мероприятия по случаю Рождества и Нового Года в Харькове
13:50
Больше 2 млрд грн заложили в госбюджете-2025 на строительство метро в Харькове

Вы читали новость: «Святой Николай будет принимать детей в метро Харькова: время работы резиденции»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 21:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Резиденция Святого Николая откроется на станции метро «Исторический музей» 26 декабря.".