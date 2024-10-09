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У вересні на блокпостах Харківщини затримали 32 порушники: що везли

Суспільство 09:32   09.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
У вересні на блокпостах Харківщини затримали 32 порушники: що везли Фото: 5-та Слобожанська бригада НГУ

Зберігання наркотиків, зброї та боєприпасів, підробка документів, дезертирство – стали найпоширенішими причинами для затримання підозрюваних на блокпостах Харківщини. 

Як повідомили у 5-ій Слобожанській бригаді Національної гвардії України, за вересень разом із поліцейськими чи представниками Військової служби правопорядку на блокпостах регіону затримали 32 особи.

З них:
❗️ за кримінальні правопорушення затримано 17 осіб:
– ст.263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) – 3 особи;
– ст.309 ККУ (незаконне зберігання наркотичних засобів) – 8 осіб;
– ст.358 ККУ (підроблення документів) – 2 особи;
– ст.407 КК (самовільне залишення військової частини) – 4 особи.

Ще 15 людей затримали через різні адміністративні порушення.

Крім того, додали у бригаді, за вересень вилучили понад 150 одиниць патронів різних калібрів, три гранати та понад 200 грамів наркотиків.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 09:32;

  • Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зберігання наркотиків, зброї та боєприпасів, підробка документів, дезертирство – стали найпоширенішими причинами для затримання підозрюваних на блокпостах Харківщини. ".