«Охотилась» на чужие айфоны и сбывала метадон: харьковчанку отправили в тюрьму
37-летняя жительница Харькова получила приговор. Следствие доказало, что женщина занималась карманными кражами в общественном транспорте и сбывала наркотики.
По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурантка ранее уже протягивалась к уголовной ответственности, однако она продолжила нарушать закон.
«Женщина зарабатывала на жизнь карманными кражами в троллейбусах, охотясь на айфоны невнимательных пассажиров. Однако не все ее «рабочие смены» были удачными — одна из пострадавших вовремя заметила попытку воровки вытащить из сумки телефон, поэтому злоумышленницу разоблачили», — отметили правоохранители.
Кроме этого, установлено, что харьковчанка устроилась на должность «курьера» в интернет-магазин. Она сбывала метадон – раскладывала закладки по Харькову, затем сообщала покупателям координаты места «товара».
Фигурантку разоблачили в июне. У нее нашли свертки метадона, электронные весы и пакеты для фасовки наркотиков.
В суде женщина признала свою вину. Ее признали виновной в совершении кражи и покушении на кражу, а также незаконном приобретении, хранении в целях сбыта наркотического средства, в том числе в особо крупных размерах, совершенном повторно (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст.185, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 ККУ). Ей назначили 9 лет и 1 месяц тюрьмы, а также у нее должны конфисковать имущество.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: афоны, воровала, метадон, приговор, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 14:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "37-летняя жительница Харькова получила приговор. Следствие доказало, что женщина занималась карманными кражами в общественном транспорте и сбывала наркотики.".