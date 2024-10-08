«Охотилась» на чужие айфоны и сбывала метадон: харьковчанку отправили в тюрьму

37-летняя жительница Харькова получила приговор. Следствие доказало, что женщина занималась карманными кражами в общественном транспорте и сбывала наркотики.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурантка ранее уже протягивалась к уголовной ответственности, однако она продолжила нарушать закон.

«Женщина зарабатывала на жизнь карманными кражами в троллейбусах, охотясь на айфоны невнимательных пассажиров. Однако не все ее «рабочие смены» были удачными — одна из пострадавших вовремя заметила попытку воровки вытащить из сумки телефон, поэтому злоумышленницу разоблачили», — отметили правоохранители.

Кроме этого, установлено, что харьковчанка устроилась на должность «курьера» в интернет-магазин. Она сбывала метадон – раскладывала закладки по Харькову, затем сообщала покупателям координаты места «товара».

Фигурантку разоблачили в июне. У нее нашли свертки метадона, электронные весы и пакеты для фасовки наркотиков.

В суде женщина признала свою вину. Ее признали виновной в совершении кражи и покушении на кражу, а также незаконном приобретении, хранении в целях сбыта наркотического средства, в том числе в особо крупных размерах, совершенном повторно (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст.185, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 ККУ). Ей назначили 9 лет и 1 месяц тюрьмы, а также у нее должны конфисковать имущество.