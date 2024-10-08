Live
  • Вт 08.10.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.2
  • EUR 45.22

«Охотилась» на чужие айфоны и сбывала метадон: харьковчанку отправили в тюрьму

Общество 14:57   08.10.2024
Виктория Яковенко
«Охотилась» на чужие айфоны и сбывала метадон: харьковчанку отправили в тюрьму Фото: Харьковская областная прокуратура

37-летняя жительница Харькова получила приговор. Следствие доказало, что женщина занималась карманными кражами в общественном транспорте и сбывала наркотики.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурантка ранее уже протягивалась к уголовной ответственности, однако она продолжила нарушать закон.

«Женщина зарабатывала на жизнь карманными кражами в троллейбусах, охотясь на айфоны невнимательных пассажиров. Однако не все ее «рабочие смены» были удачными — одна из пострадавших вовремя заметила попытку воровки вытащить из сумки телефон, поэтому злоумышленницу разоблачили», — отметили правоохранители.

Кроме этого, установлено, что харьковчанка устроилась на должность «курьера» в интернет-магазин. Она сбывала метадон – раскладывала закладки по Харькову, затем сообщала покупателям координаты места «товара».

Фигурантку разоблачили в июне. У нее нашли свертки метадона, электронные весы и пакеты для фасовки наркотиков.

В суде женщина признала свою вину. Ее признали виновной в совершении кражи и покушении на кражу, а также незаконном приобретении, хранении в целях сбыта наркотического средства, в том числе в особо крупных размерах, совершенном повторно (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст.185, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 ККУ). Ей назначили 9 лет и 1 месяц тюрьмы, а также у нее должны конфисковать имущество.

приговорили харьковчанку
Фото: Харьковская областная прокуратура
приговорили харьковчанку
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Безработная жительница Харьковщины украла смартфоны у детей — полиция

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрывы в Харькове: пострадал 16-летний, под завалами – люди (дополняется)
Взрывы в Харькове: пострадал 16-летний, под завалами – люди (дополняется)
08.10.2024, 12:41
Новости Харькова — главное за 8.10: внезапные «прилеты» в городе, раненые
Новости Харькова — главное за 8.10: внезапные «прилеты» в городе, раненые
08.10.2024, 14:26
В Харькове прогремел взрыв: ракета или КАБ ударили по производству
В Харькове прогремел взрыв: ракета или КАБ ударили по производству
08.10.2024, 10:46
«Охотилась» на чужие айфоны и сбывала метадон: харьковчанку отправили в тюрьму
«Охотилась» на чужие айфоны и сбывала метадон: харьковчанку отправили в тюрьму
08.10.2024, 14:57
Внезапные прилеты по Харькову: тип оружия, которое не заметила ПВО, выясняют
Внезапные прилеты по Харькову: тип оружия, которое не заметила ПВО, выясняют
08.10.2024, 11:24
Пенсионерка потерялась на Харьковщине: ее нашли с помощью соцсетей
Пенсионерка потерялась на Харьковщине: ее нашли с помощью соцсетей
08.10.2024, 15:18

Новости по теме:


Вы читали новость: ««Охотилась» на чужие айфоны и сбывала метадон: харьковчанку отправили в тюрьму»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 14:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "37-летняя жительница Харькова получила приговор. Следствие доказало, что женщина занималась карманными кражами в общественном транспорте и сбывала наркотики.".