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Деталі російського автомата, гранати: що ще вилучили на блокпостах у Харкові

Події 09:44   13.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Деталі російського автомата, гранати: що ще вилучили на блокпостах у Харкові Фото: 5-а Слобожанська бригада НГУ

Практично щодня через блокпости в Харкові правопорушники намагаються незаконно провезти зброю, патрони та наркотичні речовини.

Про результати роботи кінологів-нацгвардійців розповіли у 5-ій Слобожанській бригаді НГУ.

Загалом протягом жовтня поточного року кінологами 5-ї Слобожанської бригади на блок-постах Харкова у правопорушників було виявлено та вилучено:
– автомат – 1 шт.,
– бойові частини автомата виробництва Росії
– набої різних калібрів – 641 шт.;
– гранати різних типів та видів – 8 шт.;
– запали різних типів – 7 шт.

У НГУ розповіли, що 21 жовтня вчасно зупинили маршрутний автобус “Великий Бурлук-Харків”.

“Під час огляду старшим кінологом зі службовим собакою Veta в особистих речах пасажира – чоловіка 1995 р.н. було виявлено: дві гранати, один універсальний запал та три димові гранати. На місце події була викликана СОГ НПУ, небезпечні речі вилучені”, – зазначили нацгвардійці.

Фото: 5-а Слобожанська бригада НГУ
Фото: 5-а Слобожанська бригада НГУ

А куди цікавішим виявився багаж пасажира маршрутки “Старий Салтів – Харків”.

“Під час огляду кінологом зі службовим собакою “Наом” в особистих речах пасажира чоловіка 1985 р.н. були виявлені бойові частини автомата виробництва країни – агресора – Росії: затворна рама з газовим поршнем, затвор, газова трубка зі ствольною накладкою, ударно-спусковий механізм, затворний механізм, магазин 5,45, кришка ствольної коробки, газова трубка зі ствольною накладкою, цівка, приклад, пенал, запобіжник, набій калібру 5,45. На місце події була викликана СОГ НПУ, небезпечні речі вилучені”, – додали нацгвардійці. 

Фото: 5-а Слобожанська бригада НГУ

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 09:44;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Практично щодня через блокпости в Харкові правопорушники намагаються незаконно провезти зброю, патрони та наркотичні речовини.".