Деталі російського автомата, гранати: що ще вилучили на блокпостах у Харкові
Практично щодня через блокпости в Харкові правопорушники намагаються незаконно провезти зброю, патрони та наркотичні речовини.
Про результати роботи кінологів-нацгвардійців розповіли у 5-ій Слобожанській бригаді НГУ.
Загалом протягом жовтня поточного року кінологами 5-ї Слобожанської бригади на блок-постах Харкова у правопорушників було виявлено та вилучено:
– автомат – 1 шт.,
– бойові частини автомата виробництва Росії
– набої різних калібрів – 641 шт.;
– гранати різних типів та видів – 8 шт.;
– запали різних типів – 7 шт.
У НГУ розповіли, що 21 жовтня вчасно зупинили маршрутний автобус “Великий Бурлук-Харків”.
“Під час огляду старшим кінологом зі службовим собакою Veta в особистих речах пасажира – чоловіка 1995 р.н. було виявлено: дві гранати, один універсальний запал та три димові гранати. На місце події була викликана СОГ НПУ, небезпечні речі вилучені”, – зазначили нацгвардійці.
А куди цікавішим виявився багаж пасажира маршрутки “Старий Салтів – Харків”.
“Під час огляду кінологом зі службовим собакою “Наом” в особистих речах пасажира чоловіка 1985 р.н. були виявлені бойові частини автомата виробництва країни – агресора – Росії: затворна рама з газовим поршнем, затвор, газова трубка зі ствольною накладкою, ударно-спусковий механізм, затворний механізм, магазин 5,45, кришка ствольної коробки, газова трубка зі ствольною накладкою, цівка, приклад, пенал, запобіжник, набій калібру 5,45. На місце події була викликана СОГ НПУ, небезпечні речі вилучені”, – додали нацгвардійці.
Читайте також: Старовинну ікону намагалася вивезти за кордон мешканка Харківщини – ДПСУ
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: 5-ая Слобожанская бригада НГУ, блокпосты, Нацгвердия, НГУ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Деталі російського автомата, гранати: що ще вилучили на блокпостах у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 09:44;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Практично щодня через блокпости в Харкові правопорушники намагаються незаконно провезти зброю, патрони та наркотичні речовини.".