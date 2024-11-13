Деталі російського автомата, гранати: що ще вилучили на блокпостах у Харкові

Практично щодня через блокпости в Харкові правопорушники намагаються незаконно провезти зброю, патрони та наркотичні речовини.

Про результати роботи кінологів-нацгвардійців розповіли у 5-ій Слобожанській бригаді НГУ.

Загалом протягом жовтня поточного року кінологами 5-ї Слобожанської бригади на блок-постах Харкова у правопорушників було виявлено та вилучено:

– автомат – 1 шт.,

– бойові частини автомата виробництва Росії

– набої різних калібрів – 641 шт.;

– гранати різних типів та видів – 8 шт.;

– запали різних типів – 7 шт.

У НГУ розповіли, що 21 жовтня вчасно зупинили маршрутний автобус “Великий Бурлук-Харків”.

“Під час огляду старшим кінологом зі службовим собакою Veta в особистих речах пасажира – чоловіка 1995 р.н. було виявлено: дві гранати, один універсальний запал та три димові гранати. На місце події була викликана СОГ НПУ, небезпечні речі вилучені”, – зазначили нацгвардійці.

А куди цікавішим виявився багаж пасажира маршрутки “Старий Салтів – Харків”.

“Під час огляду кінологом зі службовим собакою “Наом” в особистих речах пасажира чоловіка 1985 р.н. були виявлені бойові частини автомата виробництва країни – агресора – Росії: затворна рама з газовим поршнем, затвор, газова трубка зі ствольною накладкою, ударно-спусковий механізм, затворний механізм, магазин 5,45, кришка ствольної коробки, газова трубка зі ствольною накладкою, цівка, приклад, пенал, запобіжник, набій калібру 5,45. На місце події була викликана СОГ НПУ, небезпечні речі вилучені”, – додали нацгвардійці.