Старовинну ікону намагалася вивезти за кордон жителька Харківщини – ДПСУ

11 листопада прикордонники спільно з митниками в пункті пропуску «Ягодин» виявили ікону, яка, можливо, є культурною цінністю. Її намагалася вивезти 37-річна жителька Харківщини.

«Предмет старовини знайшли під час оформлення рейсового автобуса «Київ-Новий Двір-Мазовецький», – розповіли у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що жінка прямувала до Польщі, а ікону, датовану 1880 роком, везла в особистих речах.

«Знахідку вилучили працівники митниці. Чи становить вона культурну або історичну цінність, встановить експертиза», – додали прикордонники.