Старовинну ікону намагалася вивезти за кордон жителька Харківщини – ДПСУ
Фото: ДПСУ
11 листопада прикордонники спільно з митниками в пункті пропуску «Ягодин» виявили ікону, яка, можливо, є культурною цінністю. Її намагалася вивезти 37-річна жителька Харківщини.
«Предмет старовини знайшли під час оформлення рейсового автобуса «Київ-Новий Двір-Мазовецький», – розповіли у Державній прикордонній службі України.
Зазначається, що жінка прямувала до Польщі, а ікону, датовану 1880 роком, везла в особистих речах.
«Знахідку вилучили працівники митниці. Чи становить вона культурну або історичну цінність, встановить експертиза», – додали прикордонники.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 15:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 листопада прикордонники спільно з митниками в пункті пропуску «Ягодин» виявили ікону, яка, можливо, є культурною цінністю. Її намагалася вивезти 37-річна жителька Харківщини.".