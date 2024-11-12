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Старовинну ікону намагалася вивезти за кордон жителька Харківщини – ДПСУ

Суспільство 15:39   12.11.2024
Вікторія Яковенко
Старовинну ікону намагалася вивезти за кордон жителька Харківщини – ДПСУ Фото: ДПСУ

11 листопада прикордонники спільно з митниками в пункті пропуску «Ягодин» виявили ікону, яка, можливо, є культурною цінністю. Її намагалася вивезти 37-річна жителька Харківщини.

«Предмет старовини знайшли під час оформлення рейсового автобуса «Київ-Новий Двір-Мазовецький», – розповіли у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що жінка прямувала до Польщі, а ікону, датовану 1880 роком, везла в особистих речах.

«Знахідку вилучили працівники митниці. Чи становить вона культурну або історичну цінність, встановить експертиза», – додали прикордонники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 15:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 листопада прикордонники спільно з митниками в пункті пропуску «Ягодин» виявили ікону, яка, можливо, є культурною цінністю. Її намагалася вивезти 37-річна жителька Харківщини.".