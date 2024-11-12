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Старинную икону пыталась вывезти за границу жительница Харьковщины – ГПСУ

Общество 15:39   12.11.2024
Виктория Яковенко
Старинную икону пыталась вывезти за границу жительница Харьковщины – ГПСУ Фото: ГПСУ

11 ноября пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска «Ягодин» обнаружили икону, которая, возможно, является культурной ценностью. Ее пыталась вывезти 37-летняя жительница Харьковщина.

«Предмет нашли при оформлении рейсового автобуса «Киев — Новый Двор — Мазовецкий», – рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что женщина направлялась в Польшу, а икону, датированную 1880 годом, везла в личных вещах.

«Находку изъяли работники таможни. Составляет ли она культурную или историческую ценность, установит экспертиза», — добавили пограничники.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 15:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 ноября пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска «Ягодин» обнаружили икону, которая, возможно, является культурной ценностью.".