Старинную икону пыталась вывезти за границу жительница Харьковщины – ГПСУ

11 ноября пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска «Ягодин» обнаружили икону, которая, возможно, является культурной ценностью. Ее пыталась вывезти 37-летняя жительница Харьковщина.

«Предмет нашли при оформлении рейсового автобуса «Киев — Новый Двор — Мазовецкий», – рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что женщина направлялась в Польшу, а икону, датированную 1880 годом, везла в личных вещах.

«Находку изъяли работники таможни. Составляет ли она культурную или историческую ценность, установит экспертиза», — добавили пограничники.