Старинную икону пыталась вывезти за границу жительница Харьковщины – ГПСУ
Фото: ГПСУ
11 ноября пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска «Ягодин» обнаружили икону, которая, возможно, является культурной ценностью. Ее пыталась вывезти 37-летняя жительница Харьковщина.
«Предмет нашли при оформлении рейсового автобуса «Киев — Новый Двор — Мазовецкий», – рассказали в Государственной пограничной службе Украины.
Отмечается, что женщина направлялась в Польшу, а икону, датированную 1880 годом, везла в личных вещах.
«Находку изъяли работники таможни. Составляет ли она культурную или историческую ценность, установит экспертиза», — добавили пограничники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: везла, гпсу, икона, старовинная, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 15:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 ноября пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска «Ягодин» обнаружили икону, которая, возможно, является культурной ценностью.".