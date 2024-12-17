Россияне расширяют плацдарм вдоль Оскола на юге от Двуречной – ISW
О боях и успехах оккупантов на Купянщине, а также о ситуации на Харьковском направлении рассказали в сводке 17 декабря в Институте изучения войны (ISW).
Ситуация в районе Двуречной ухудшается – враг укрепляется и расширяет свои позиции, сообщили в ISW.
«Украинский военный обозреватель Константин Машовец 16 декабря заявил, что украинские войска отбросили российские войска с западного берега реки Оскол к северу от Двуречной (к северу от Купянска), но российские войска значительно расширили свой тактический плацдарм вдоль реки к югу от населенного пункта», – передают аналитики.
Также в Институте изучения войны отмечают, что украинские защитники смогли отбить усиленную механизированную атаку на Боровском направлении. При этом СОУ смогли уничтожить как минимум четыре вражеских танка.
«Российские войска 15 и 16 декабря проводили наступательные операции к северу от города Харькова в районе Высокой Яруги и к северо-востоку от города Харькова в районе Волчанска и Тихого, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения», – добавили в ISW.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, Купянщина, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 07:24;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и успехах оккупантов на Купянщине, а также о ситуации на Харьковском направлении рассказали в сводке 17 декабря в Институте изучения войны (ISW).".