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Россияне расширяют плацдарм вдоль Оскола на юге от Двуречной – ISW

Украина 07:24   17.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Россияне расширяют плацдарм вдоль Оскола на юге от Двуречной – ISW

О боях и успехах оккупантов на Купянщине, а также о ситуации на Харьковском направлении рассказали в сводке 17 декабря в Институте изучения войны (ISW).

Ситуация в районе Двуречной ухудшается – враг укрепляется и расширяет свои позиции, сообщили в ISW.

«Украинский военный обозреватель Константин Машовец 16 декабря заявил, что украинские войска отбросили российские войска с западного берега реки Оскол к северу от Двуречной (к северу от Купянска), но российские войска значительно расширили свой тактический плацдарм вдоль реки к югу от населенного пункта», – передают аналитики.

Также в Институте изучения войны отмечают, что украинские защитники смогли отбить усиленную механизированную атаку на Боровском направлении. При этом СОУ смогли уничтожить как минимум четыре вражеских танка.

«Российские войска 15 и 16 декабря проводили наступательные операции к северу от города Харькова в районе Высокой Яруги и к северо-востоку от города Харькова в районе Волчанска и Тихого, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения», – добавили в ISW.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 07:24;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и успехах оккупантов на Купянщине, а также о ситуации на Харьковском направлении рассказали в сводке 17 декабря в Институте изучения войны (ISW).".