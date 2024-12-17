“Цієї інформації у мене немає”: Канашевич про присутність РФ у Дворічній

Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону розповів про ситуацію на Куп’янщині та прокоментував інформацію про просування РФ.

У відповідь на запитання ведучого про те, чи є росіяни на території Дворічної Канашевич сказав, що не володіє такою інформацією.

“Наразі підтвердження цієї інформації у мене немає. Я знаю, що з того боку є посилення те, що стосується Збройних сил України. І, за повідомленням Збройних сил України, ситуація там контрольована. Ворога бачать, розуміють, де він знаходиться, розуміють, скільки його, і наразі мають прийматися рішення, відповідно, по військовій лінії стосовно подальших дій вибиття його і викидання за річку Оскіл”, – відповів начальник РВА.

У всій Дворічанській громаді, додав він, залишається близько 900 людей. І хоча не такими темпами, як хотілося б, але евакуація із прилеглих населених пунктів триває.

“У самому населеному пункту Дворічна приблизно 100 людей, які здебільшого проживають на протилежному кінці Дворічної від річки Оскіл, трохи подаль від, відповідно, бойових дій. Ну, а в цілому, робота проводиться, звичайно, і ми спілкуємось. Але треба зазначити, що Дворічанська громада, вона у нас після деокупації. Вона була певний час під достатньо стильними обстрілами. Тому здебільшого люди звідти повиїжджали, оці 900 людей, що залишились, вони розосереджені по населених пунктах, які віддалені або від кордону з Росією, або від лінії бойового зіткнення. І вони певний час вже прожили в достатньо важких умовах, хоча ми там відновили електропостачання. Але, от зменшення обстрілів протягом останнього року, можливо, їм склало таку ілюзію нормальної і нормалізації ситуації. Але бачимо, що, на жаль, ситуація починає ускладнюватися, і тому будемо чекати теж те, що люди будуть все-таки приймати рішення виїжджати. Ми готові допомогти, у нас є всі засоби, всі ресурси для цього, у нас є можливість розмістити їх або в Харкові, або навіть по Україні, якщо таке бажання у них буде. Тобто, продовжуємо цю роботу, ми їх інформуємо постійно про такі можливості, чекаємо просто зворотного зв’язку і готові допомогти“, – додав Канашевич.